Bismarckschule im Dialog

Reden ist besser als Schweigen – Bei einer Diskussion werden Schüler nach ihrer Meinung zum Thema Migration gefragt

von Daniela Lottmann

25. September 2018, 17:34 Uhr

Jemanden nach der Uhrzeit fragen oder wo die nächste Bushaltestelle ist: Für die meisten Menschen ist es selbstverständlich, hin und wieder Fremde um Hilfe zu bitten. Oft fällt die Antwort freundlich aus – aber nicht immer. „Ich habe heute am Bahnhof eine Frau gefragt, ob der Zug nach Elmshorn fährt. Aber sie wollte nicht mit mir reden. Weil ich schwarze Haare habe und nicht so gut Deutsch spreche“, erzählt Wahidullah Ahadi.

Ahadi kam 2016 aus Afghanistan nach Deutschland und wohnt heute in Hamburg. Zwei Monate war er unterwegs – zu Fuß, mit Bussen und im Boot. 20 Tage im türkischen Gefängnis inklusive. Die Episode von jemanden, dem so offen mit Missgunst begegnet wird, macht viele im Saal betroffen.

Zusammen mit Kathrin Huber vom Jugendmigrationsdienst Elmshorn, Evelina Hopf vom Diakonieverein Migration und Peter Keup, der sich an der Universität Bochum mit dem Thema Flucht befasst und von seiner eigenen DDR–Fluchterfahrung berichtet, sitzt Ahadi bei einer Podiumdiskussion in der Elmshorner Bismarkschule und debattiert mit rund 140 Schülern zum Thema Flucht, Fluchtursachen, Integration und Chance. Die Debatte ist Teil des Demokratieprojekttages „Zeichen der Zeit? – Deutschlands Umgang mit Flucht und Geschichte“.

Die Diskussion entwickelt sich rege, nicht nur auf dem Podium, sondern vor allem mit den Schülern. Immer wieder fragt Anke Gregersen vom Organisationsteam bei den Jugendlichen nach ihrer Meinung. Gehört der Islam zu Deutschland? Was in Medien, am Stammtisch und auf der Straße zu großen Disputen führt, sehen die meisten Schüler pragmatisch. „In Deutschland sind Kirche und Staat getrennt. Warum soll ich mich überhaupt damit beschäftigen, ob eine Religion zu Deutschland gehört oder nicht?“, fragt ein Schüler und eine Mitschülerin pflichtet bei „Es fragt ja auch niemand, ob Juden oder Buddhisten zu Deutschland gehören.“

Für viele scheint die Debatte überholt – vielleicht auch, weil es an der Schule seit Jahren eine Klasse gibt, in der Deutsch als Zweitsprache unterrichtet wird. Menschen aus anderen Kulturkreisen zu begegnen ist, an der Schule normal – Vorurteilen oder Besorgnis gegenüber Fremden begegnet man in der Debatte auffallend wenig. Pauschal abgenickt wird aber auch nicht.

„Ich finde es problematisch zu sagen, wir müssen tolerant gegenüber Menschen sein, die vielleicht unsere Werte gar nicht teilen“, gibt eine Schülerin zu Bedenken und nennt das Beispiel der Gleichstellung von Mann und Frau. Die Pauschalisierung sei in solchen Debatten falsch, finden ihre Mitschüler: „Wenn sich von 100 Asylanten zehn asozial verhalten heißt das nicht, dass alle asozial sind.“ Keup, der aktuell über das Thema Flucht forscht, macht einen Unterschied zwischen Ritus und Wert und führt dabei die Kopftuchfrage an: „Das muss nicht jeder schön finden. Aber das ist eine Sache, die sollte jede Frau selbst entscheiden dürfen.“ Anders sehe es jedoch bei den gesellschaftlichen Werten aus, findet der Historiker. „Wer hier herkommt, muss die Gleichstellung von Frau und Mann respektieren.“