Anzeige : Bisher eingeschickte Fotos: Diese Bilder nehmen am Foto-Wettbewerb der Stadtwerke Elmshorn teil

Gesucht werden die schönsten Motive und Orte der Stadt für einen Wandkalender 2019.

von Mats Jonas, Julia Gohde

27. August 2018, 09:24 Uhr

Elmshorn | Der Countdown läuft - noch bis Freitag, 23:59 Uhr, bleibt Zeit beim Foto-Wettbewerb der Stadtwerke Elmshorn teilzunehmen. Gesucht werden hier die 13 schönsten Motive für einen Wandkalender 2019, in denen die Einwohner ihre Verbundenheit zur Stadt einfangen. Die Gewinnerbilder werden prämiert, ausgestellt und veröffentlicht.

„Uns haben bereits viele tolle Fotos erreicht. Man merkt, dass jeder Teilnehmer seinen ganz persönlichen und wahren Elmshorner Lieblingsplatz hat und diesen auch für den Kalender ins rechte Licht rücken möchte“, zieht Iris Luther, Marketing der Stadtwerke Elmshorn, ein erstes Zwischenfazit. Sie hatte die Idee zum Kalender und ist federführend bei der Organisation des Wettbewerbs dabei.

Noch bleiben einige Tage, um selbst am Wettbewerb teilzunehmen - und sich bei der August-Monatsverlosung die Chance auf 2x2 Tickets für das Santiano-Konzert am 19. Mai 2019 in Bad Segeberg zu sichern. Alle Informationen zum Foto-Wettbewerb, zu den Gewinnen und das Formular zum Einsenden der Fotos gibt es hier oder auf www.stadtwerke-elmshorn.de/kalender. Wer einen Blick auf die bisher im August eingeschickten Fotos werfen möchte, kann sich durch die Bildergalerie am Anfang dieses Artikels klicken.