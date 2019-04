Bildungsurlaub mit Exel

von Christian Brameshuber

25. April 2019, 16:01 Uhr

Elmshorn | Excel ist der „Star“ unter den Kalkulationsprogrammen für Berechnungen und zur Darstellungen von Geschäftszahlen. In vielen Betrieben ist der Umgang mit Excel heute Voraussetzung. Für die berufliche Praxis in vielen Bereichen ist es deshalb unerlässlich. In einem Kompaktkurs von Montag, 6. Mai bis Freitag, 10. Mai, jeweils von 9 bis 16 Uhr in der VHS Elmshorn, Bismarckstraße können einfache und weitreichendere Berechnungen mit Exel erlernt werden. Der Kurs kostet 185 Euro. Eine Ermäßigung ist nicht möglich. Der Kompaktkurs ist als Bildungsurlaub in Schleswig-Holstein und Hamburg anerkannt, kann aber auch von Interessierten ohne Bildungsfreistellungsanspruch belegt werden.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

> www.vhs-elmshorn.de