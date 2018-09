Bibelfeste Brandbekämpferin

Pastorin Britta Stender ist in ihrer Freizeit stellvertretende Wehrführerin der Elmshorner Feuerwehr

von Cornelia Sprenger

22. September 2018, 16:03 Uhr

Sie ist Pastorin, Seelsorgerin und gleichzeitig die erste weibliche stellvertretende Wehrführerin der Stadt Elmshorn: Britta Stender ist beruflich für die Friedenskirchengemeinde tätig, in ihrer Freizeit löscht die 53-Jährige Brände und rettet Leben. „Den Pieper habe ich immer dabei, im Notfall unterbreche ich für einen wichtigen Einsatz auch mal den Gottesdienst und übergebe die Leitung“, erzählt die gebürtige Kielerin. „Nur bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen wissen die Kollegen auf der Wache, dass ich unabkömmlich bin.“

Von ihrer Ausbildung zur Pastorin kann Stender auch bei der Feuerwehr profitieren. „Ich lege großen Wert auf einen vernünftigen Umgang mit Menschen.“ Außerdem bietet sie als Mitglied eines Netzwerks für Psychosoziale Notfallversorgung Mitgliedern anderer Wehren im Kreis Pinneberg nach schweren, emotional belastenden Einsätzen Gespräche an. „Wenn sich jemand vor einen Zug geworfen hat, wenn es Tote gibt oder schwere Verletzungen zu sehen sind, oder wenn Kinder betroffen sind – diese Fälle sind für die Kameraden immer besonders schwer zu verkraften.“ Stender macht den Feuerwehrleuten dann bewusst, dass nicht ihre Reaktion auf das Ereignis, sondern das Ereignis selbst unnormal ist. Gewöhnen würden sich auch altgediente Kameraden nicht an traumatische Einsätze. „Das ist dann oft eher wie mit dem Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Mir haben Berufsfeuerwehrleute erzählt, sie hätten schon so viel Schlimmes gesehen und fragten sich jetzt, warum sie dieses eine Erlebnis so aus der Bahn werfe.“ Etwa ein Drittel aller Feuerwehrleute trage belastende Bilder in sich, die immer wieder hochkämen – etwa wenn sie an der Unfallstelle vorbeikommen.

Immerhin seien die Zeiten vorbei, in denen Feuerwehrleute nach dem Einsatz das Gefühl hatten, den „harten Mann“ markieren zu müssen. „Die Wehrführer haben ein Klima geschaffen, in dem jeder weiß, dass er sich für seine Gefühle nicht zu schämen braucht.“ Religion spielt in seelsorgerischen Gesprächen keine Rolle, sagt Stender – „nur für mich selbst. Denn Gott hat mich an diese Stelle gestellt“. Und wenn es Britta Stender selbst irgendwann zu viel wird, dann sucht sie entweder das Gespräch mit einer befreundeten Pastorin in Hamburg oder geht mit ihrem Hund spazieren, um den Kopf freizukriegen.

Aber trotz des Leids, das die Feuerwehrfrau in ihrem Leben zu sehen bekommt, trotz der ständigen Einsatzbereitschaft, Stender liebt ihr Ehrenamt. „Ich brauche den körperlichen Ausgleich. Und ich finde es toll, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sich für andere einsetzen – sowohl in meinem Beruf, als auch in meinem Hobby.“