Beutel nähen in der Nähwerkstatt

von Knuth Penaranda

05. Oktober 2018, 14:36 Uhr

Die Offene Nähwerkstatt lädt am Mittwoch, 10. Oktober, von 17 bis 20 Uhr wieder zum monatlichen Treffen in den Räumen des Industriemuseums Elmshorn ein. Bei dem Treffen geht es um ein Utensil in beliebiger Größe zum Zuziehen. Nähinteressierte, die gerne in der Gruppe arbeiten, werden gebeten geeignete Stoffe und gerne eigene Ideen mitzubringen. Der Treff ist auch für Nähanfänger geeignet, Grundkenntnisse sind wünschenswert. Möglichst mitzubringen sind: Nähmaschine, Schere, Garn, Stecknadeln, Stoffe, Vlies zum Verstärken. Der Einstieg ist jederzeit möglich, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Kosten betragen zehn Euro mit eigener Nähmaschine, 13 Euro inklusive Leihmaschine.