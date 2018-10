Zentrale Sammelstelle eingerichtet : Betriebshof Elmshorn unterstützt Bürger bei der Entsorgung von Herbstlaub

Die Standorte der Container – Zentrale Sammelstelle Besenbeker Straße, Düwelsknick Fr. Ecke Reeperbahn: Fr. 2.11., Mo. 12.11. , Fr. 30.11. Burdiekstraße, vor der Mauer Höhe Haus-Nr. 7: Mo. 29.10., Fr. 16.11., Mo. 26.11. Reventlowstraße Höhe Haus-Nr. 4: Fr. 2.11., Mo. 12.11., Fr. 30.11. Kaltenhof, auf der Fahrbahn im Straßenverlauf: Do. 1.11., Di. 13.11., Do. 29.11. Philosophenweg, Ecke Philosophenweg/Schinkelstraße: Di. 30.10., Do. 15.11., Di. 27.11. Florapromenade, Ecke Florapromenade /StargarderStraße: Do. 1.11., Di. 13.11., Do. 29.11. August-Bebel-Platz, vor Haus-Nr. 10: Di. 30.,10. Do. 15.11. Fuchsberger Allee, im Wendehammer : Do. 1.11., Di. 13.11., Do. 29.11. Moltkestraße, in Höhe Polizeiwache: Fr. 2.11., Fr. 30.11. Liethmoor , Höhe Haus-Nr. 43, Zufahrt über Heidmühlenweg: Di. 30.10., Do. 15.11., Di. 27.11. Von-Aspern-Straße, Parkflächen im Wendehammer Di. 13.11. Ollnsstraße, Parkplatz vor Einmündung Heidmühlenweg: Mo. 29.10., Fr. 16.11., Mo. 26.11. Süderstraße, Mo. vor Haus-Nr. 10, Fr. vor Haus-Nr. 16: Mo. 12.11., Fr. 30.11. Paula-Modersohn-Becker-Weg, städt. Parkplatz im Wendehammer: Do. 29.11. Bookhorstweg, Parkstreifen Höhe Haus-Nr. 28: Fr. 2.11., Mo. 12.11. Heussweg, Seitenstreifen: Mo. 29.10. Fr. 16.11., Mo. 26.11. Rethfelder Straße, Ecke Rethfelder Str. / Schilfweg: Mo. 29.10., Fr. 16.11., Mo. 26.11. Teichweg, Parkbucht / Fahrbahn in der Kehre am Teich: Di. 30.10., Do. 15.11., Di. 27.11. Einsatz Sauger: An verschiedenen Elmshorner Straßen, an denen besonders viel Laub anfällt, werden zusätzliche Reinigungen durch die Kehrmaschine und den Sauger durchgeführt. Reine Laubhaufen (ohne Äste und Zweige), die sich auf einer freien Fläche befinden (nicht an Bäumen oder Begrenzungspfählen) werden dann auch mitgenommen. Zentrale Sammelstelle (jeweils von 9 bis 11Uhr): Kruck 1 (Ortsausfahrt B 431 Richtung Glückstadt) 3.11., 17.11., 1.12. jeweils von 9 bis 1