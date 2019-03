Schulen : Betreuung: Ein Anbieter für alle sechs Elmshorner Grundschulen

Kommentar von Christian Brameshuber: Der Streit um die Anzahl der künftigen Träger für die Grundschulbetreuung hat den entscheidenden Punkt fast völlig überlagert. Alle sechs Grundschulen in Trägerschaft der Stadt werden zu offenen Ganztagsschulen. Die Stadt investiert Millionen in Erweiterungsbauten und in Mensen, damit endlich mehr Kinder betreut werden können, mehr Elmshorner Job und Familie besser unter einen Hut bekommen. Wenn der Kreis nicht in die Hufe kommt, ist die Stadt bereit, eine eigene Sozialstaffel zu finanzieren, von der sozial schwache Familien profitieren. Bei allem Respekt für die verständlichen emotionalen Befindlichkeiten des Schulvereins an der Grundschule Hafenstraße, der seine gute Arbeit gern fortgesetzt hätte. Ob Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt oder Schulverein: Den Eltern ist es am Ende doch egal, wer für die Betreuung ihrer Kinder verantwortlich ist. Für sie ist entscheidend, was die Betreuung kostet. Wie lange ihre Kinder in den Schulen bleiben können. Wie die Regelung für die Ferien aussieht. Welche Angebote für die Kinder in der Betreuungszeit organisiert werden. Welche Qualität die Betreuung hat. Wie viel Personal eingesetzt wird. Bei all diesen wichtigen Themen entscheiden Lehrer, Eltern und Politiker jetzt gemeinsam. Sie legen die Kriterien fest, die der eine Träger für eine optimale Betreuung in der Ganztagsschule erfüllen muss. Die eigentliche Arbeit beginnt erst jetzt. Die Einführung der offenen Ganztagsschule an den Grundschulen ist ein ganz schön großer Wurf für Elmshorn. Zum Streiten bleibt da keine Zeit, Einigkeit ist gefragt.