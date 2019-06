Berliner Teams dominieren Traditionsturnier

Handball: VfL Lichtenrade stemmt erneut den Wanderpokal in die Höhe / 158 Teams auf der Sportanlage Heederbrook

von Kornelius Krüger

16. Juni 2019, 14:07 Uhr

Barmstedt | Auf dem Sportplatz des Barmstedter MTV war am vergangenen Wochenende mal wieder das Handball-Fieber ausgebrochen. Die 48. Auflage des Ede-Menzler-Gedächtnisturniers stand an. 158 Mannschaften – 13 mehr als 2018 – kämpften an zwei Tagen in insgesamt elf Altersklassen um die Titel sowie den Gesamterfolg. Ein Turniersieg gab fünf Punkte, Rang zwei drei Zähler, Platz drei zwei und Rang vier einen Punkt.

Wie bereits in den Jahren zuvor war der VfL Lichtenrade mit hohen Ambitionen in den Wettkampf gestartet. Der Klub aus Berlin wollte wie 2018 das erfolgreichste Team des Turniers stellen – die Mission wurde erfüllt. Lichtenrade fuhr 30 Zähler ein und verwies TSV Rudow Berlin (14 Punkte) sowie SG Hamburg-Nord, TuS Esingen und Gastgeber Barmstedter MTV (jeweils acht Zähler) deutlich auf die Ränge. Lichtenrade stemmte demnach erneut den Wanderpokal in die Höhe.

Nach zwei Tagen Handball pur begrüßte Barmstedts Bürgermeisterin Heike Döpke die Mannschaften vor der Siegerehrung und richtete zudem das Wort an Turnierleiter Michael Schönfelder. „Herzlichen Dank an Herrn Schönfelder. Er ist seit 48 Jahren dabei, das ist unglaublich“, sagte Döpke. Schönfelder gab das Lob indes sofort weiter: „Ich möchte mich bei allen Helfern, Sportlern und Schiedsrichtern bedanken. Nach dem Turnier ist vor dem Turnier. In zwei Jahren haben wir unser 50. Jubiläum, dafür wollen wir uns was tolles einfallen lassen“, so Schönfelder.

Am ersten Turniertag waren die männlichen sowie weiblichen Altersklassen A bis C dran. In der A-Jugend der Jungen holte sich Lichtenrade wie 2018 den Turniersieg und durfte sich dieses Jahr zudem über den dritten Rang der zweiten Mannschaft freuen. Der Siegeszug des VfL wurde bei den B-Jungen fortgesetzt: Turniersieg Nummer zwei. In der C-Jugend löste hingegen Gastgeber Barmstedter MTV das Finalticket, unterlag jedoch dem Bargteheider SV mit 5:12.

Bei den Mädchen kam es in der B-Altersklasse zum Kreisfinale zwischen TuS Esingen und dem Elmshorner MTV. Die Tornescherinnen behielten die Oberhand, setzten sich mit 8:4 durch und bildeten im Anschluss einen Jubelkreis.

Tags darauf waren die jüngeren Jahrgänge an der Reihe (D bis Mini) – bei den Minis wurden keine Tabellen geführt, jedes Team erhielt eine Medaille. Die Klasse des VfL Lichtenrade bekam am zweiten Turniertag auch Gastgeber BMTV zu spüren, die hiesige D-Jugend unterlag im Finale mit 6:10.