Geplante Hausabrisse in Elmshorn : Berliner Straße: Rettungsaktion für Gebäude läuft

SPD und Grüne fordern Alternativen, um die Häuser 18 und 20 zu erhalten.

von Christian Brameshuber

20. November 2019, 13:00 Uhr

Elmshorn | Der Widerstand hat sich schon längst formiert – und er wird immer stärker. Nach den Grünen machen sich jetzt auch die Sozialdemokraten dafür stark, dass die Häuser Berliner Straße 18 und 20 in Elmshorn im Zuge des Stadtumbaus nicht abgerissen werden. In einem gemeinsamen Antrag für den Stadtumbau-Ausschuss am 28. November fordern beide Parteien die Verwaltung auf, Alternativen zur Verkehrsplanung vorzulegen, die den Erhalt der Häuser 18 und 20 möglich machen.

Häuser-Abriss für den Verkehr

Fakt ist: Die Berliner Straße soll im neuen Quartier Krückau-Vormstegen in Zukunft in beide Richtungen befahrbar sein. Um das zu gewährleisten, hatte der Stadtumbau-Ausschuss – auch mit den Stimmen der SPD – im September den vorgelegten Plänen zugestimmt, die einen Abriss der Häuser beinhalteten. Gegen diese Entscheidung protestierte vor allem die Initiative „Augen auf Vormstegen“. Grüne und Linke hatten sich diesem Protest angeschlossen. Jetzt folgt die SPD.

Grüne und SPD drängen jetzt gemeinsam darauf, dass die Verwaltung eine Verkehrsplanung für das gesamte Sanierungsgebiet vorlegt – inklusive der beiden geplanten Unterführungen in den Steindammpark. Und die Parteien gehen in puncto Berliner Straße sogar noch einen gewaltigen Schritt weiter. Sie wollen eine Umwidmung der Bundesstraße prüfen lassen. Die B 431 könnte zur Hafenspange und Gerberstraße verlegt werden. Der Vorteil liegt für Rot-Grün auf Hand. In der Dimensionierung der Streckenführung und hinsichtlich einer Einführung von Tempo 30 in der Berliner Straße wäre die Stadt Elmshorn unabhängig vom bisher zuständigen Landesamt für Verkehr und den für Bundesstraßen geltenden Vorschriften.

Grüne und SPD betonen, dass sie die Einwände und Bedenken von Bürgern, insbesondere auch der Mitstreiter von „Augen auf Vormstegen“, ernst nehmen. „Erst wenn Alternativen vorliegen, kann eine fundierte Abwägung vorgenommen werden“, sagten Monika Czemper (SPD) und Matthias Pitzer (Grüne). Sie weisen darauf hin, dass das ehemalige Cita-Strom-Gebäude Bestandteil der Gesamtheit „Knechtsche Hallen“ ist und unter Denkmalschutz steht.

Das Gebäude Berliner Straße 20 sei, auch wenn es nicht unter Denkmalschutz stehe, erhaltenswert und Zeugnis der industriellen Vergangenheit der Stadt. „Dies ist auch der Grund, warum beide Gebäude im Rahmenplan Krückau-Vormstegen als erhaltenswert eingestuft werden“, heißt es in dem gemeinsamen Antrag.

SPD und Grüne fürchten, dass „die vielen geplanten Linksabbieger“ Verkehr erzeugen und die Schlossstraße als Abkürzung zur Vermeidung von Ampeln in Richtung Wedenkamp genutzt werde. Das schränke die Lebensqualität der Anwohner ein.