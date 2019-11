Berliner Straße: Auch Linke will Gebäude retten

Partei schließt Bürgerentscheid nicht aus / Mahnwache am kommenden Montag

von Christian Brameshuber

04. November 2019, 17:10 Uhr

Elmshorn | Die Gebäude Nummer 18 und 20 an der Berliner Straße in Elmshorn retten: Das ist das erklärte Ziel der Partei Die Linke. „Auch einen Bürgerentscheid schließen wir nicht aus“, betonte gestern Fraktionschef Hans-Ewald Mertens (Foto). Mit allen zur Verfügung stehenden demokratischen Mitteln wolle die Partei dafür kämpfen, den Abrissbeschluss zu kippen. „Wir stehen hinter den Forderungen der Architekten Walter Sauermilch und Thomas Wehrmann“, sagte Mertens.

Die beiden Elmshorner hatten sich vehement für den Erhalt der aus ihrer Sicht historischen Gebäude ausgesprochen. Vor allem für das Haus Nummer 20, indem früher eine Wurstfabrik ansässig war.

Fakt ist: Noch steht der Abrissbeschluss, der mehrheitlich im Stadtumbauausschuss gefallen ist. Denn die Berliner Straße – es handelt sich um eine Bundesstraße – muss im Zuge des Stadtumbaus in Zukunft in beide Richtungen befahrbar sein. Zudem sollen breite und komfortable Geh- und Radwege entstehen. Es braucht also Platz, viel Platz. Ursprünglich wollte die Stadt den auf der Ostseite der Berliner Straße schaffen, wo sich die Tankstelle und die Waschanlage befinden. Doch die Gespräche über Grundstücksankäufe waren nicht erfolgreich. Jetzt wird die Trassenführung in Richtung Westen verändert – und deshalb müssen die Gebäude weichen. Das sagen bisher CDU, SPD und FDP.



Mahnwache am kommenden Montag





Doch der Widerstand formiert sich. Nicht nur die Initiative „Augen auf Vormstegen“ kämpft für den Erhalt des Gebäudeensembles. Auch die Grünen – die EN berichteten – und jetzt die Linken machen mobil gegen den Abriss. Damit nicht genug. Unterstützung kommt jetzt sogar aus Pinneberg. Die Gruppe „Aufstehen Pinneberg“ organisiert für Montag, 4. November, eine Mahnwache an der Berliner Straße. Beginn ist um 15 Uhr. „Wir unterstützen die Vorhaben von Walter Sauermilch, weil wir sie für sozial notwendig erachten und weil sie absolut zukunftsorientiert sind“, sagte Herbert Boekenhauer von „Aufstehen Pinneberg“.

Die Linke in Elmshorn will verhindern, dass die „industriellen Baudenkmäler“, dem Abrissbagger zum Opfer fallen. „Damit muss endlich Schluss sein, damit auch künftige Generationen sichtbare Zeugnisse aus der Geschichte der städtebaulichen und industriellen Entwicklung von Elmshorn erhalten bleiben“, sagte Mertens. Der Rahmenplan für das Sanierungsgebiet habe den Abriss der Gebäude Berliner Straße 18 und 20 gar nicht vorgesehen. „Sie sollen jetzt einer Verkehrsschneise mitten durch das Herz der Stadt Platz machen, die nicht nur zusätzlichen Verkehr aufnehmen, sondern von der obendrein das zukünftige Quartier durch Abbiegespuren auch für den Individualverkehr „optimal“ erschlossen werden soll.

Für die Linke ist eine Frage entscheidend: Wie wollen die Elmshorner in Zukunft leben? Die Partei fordert „ein geschichtsbewusstes, umweltgerechtes und Fuß-, Radwege- und ÖPNV-freundliches Stadtentwicklungs- und Mobilitätskonzept für ganz Elmshorn – auch damit sich derartige Schnellschussentscheidungen nicht wiederholen“.