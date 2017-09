von Bernd Amsberg

Um die Finanzierung der Spieliotheken wird es während der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistags Pinneberg gehen. Außerdem wird der Quartalsbericht der Jugendhilfe vorgestellt. Beginn ist am Donnerstag, 21. September, um 18 Uhr in der Kreisverwaltung in Elmshorn.