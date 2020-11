Bei nassen Blättern fehlt mir eindeutig die Romantik

von Philipp Dickersbach

04. November 2020, 15:00 Uhr

Der Herbstwind reißt die zitternden Blätter hinab in die Verlorenheit der Erde“, schrieb auf gleich mehrere Arten sinnreich und bedeutungsschwer romantisch einmal der Aphoristiker und Stadtphilosoph Elmar Kupke. Ja, und irgend so ein Typ auf dem Fahrrad fluchte kürzlich „Scheiß Blätter hier!“, als er gerade mit einem Affenzahn (darf man das eigentlich heutzutage noch sagen?) um eine schmale Ecke bog und dabei drohte, auf nassem Laub kurzfristig mittels Sturz spontan in die stabile Seitenlage zu geraten.

Nasses Laub ist das Glatteis des Herbstes und eigentlich weiß man das doch auch aus so vielen brenzlichen Geschwindigkeitsgrenzerfahrungen per pedes oder mit dem Tretesel in den letzten Jahren. Alt genug, um es besser zu wissen. Vermeintlich jung, tollkühn und sorglos genug, um es dennoch wieder zu tun. Man könnte ja auch mal langsam abbiegen.

Ja, könnte man. Tu ich aber nicht. Wenn ich Fahrrad fahre, dann ist es (und alle Verkehrspolizisten und meine Mutter lesen ab hier jetzt bitte nicht weiter) Masse mal Geschwindigkeit im Quadrat. Bei so einem ständigen Ritt auf der Rasierklinge kann dann auch schon mal was passieren und wo gehobelt wird, da fallen schließlich Späne.

Ich düste also in doppelter Mopsgeschwindigkeit und im höchsten Gang über einen der wenigen dafür ausgelegten Fahrradwege, als der Streckenverlauf eine scharfe Rechtskurve vorsah. Eine 90-Grade-Biege auf zwei Metern ist eh schon und selbst bei trockenem Wetter eine waghalsige Angelegenheit, bei einsetzender Dunkelheit, Regen und nassen Blättern auf dem Weg aber ein Himmelfahrtskommando in die entgegengesetzte Richtung. Ich verlagerte also gerade meinen Körperschwerpunkt nach rechts, um der mächtigen Gewalt der Fliehkraft entgegenzuwirken, da verlor das Fahrzeug samt Fahrer die klare Linie und ich sah mich schon im nächsten Moment, wie einst Papst Johannes Paul II nach der Landung in Santa Domingo, den Fußboden küssen.

Reflex-Vollbremsung, Geschleuder und nach einer nicht einmal ansatzweise eleganten Pirouette fast einmal um mich selbst, brachte ich das Rad und mich dazu zum Stehen und mein Herz zum Rasen. Nach einem Schreckmoment und dem Puls wie ein Hydrant entfuhren mir dann in Stadionlautstärke oben erwähnte Worte.

Alle elf Minuten bläst ein Deutscher sein Grundstück und den Weg vor seinem Haus mit dem Blättermoped nahezu keimfrei, nur hier darf der philosophische Herbstwind alte Blätter heimtückisch zur Rutschfalle liegen lassen, oder wie jetzt? Irgendwo hört die Romantik ja wohl mal auf!