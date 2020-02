Avatar_shz von Knuth Penaranda

07. Februar 2020, 10:45 Uhr

Hörnerkirchen | Anzug und Ballkleid sind angesagt, wenn die Landjugend Hörnerkirchen zum Frühlingsball einlädt. Stets strömen die Massen, wenn im Westerhorner Lindenhof bis in den Morgen hinein getanzt wird. In diesem Jahr startet der Ball am Sonnabend, 14. März, um 19.30 Uhr. Der Lindenhof liegt direkt an der Bahnlinie in der Bahnhofstraße 25.