Bald lernen Schüler im Neubau

Anne-Frank-Schule: Auch Hof wird jetzt umgestaltet

von Daniela Lottmann

10. Juli 2019, 16:15 Uhr

Elmshorn | Zwei Jahre haben die Bauarbeiten gedauert, jetzt ist ein Ende in Sicht: Die Schülerinnen und Schüler der Elmshorner Anne-Frank-Gemeinschaftsschule auf Langelohe können voraussichtlich nach den Sommerferien den 5,5 Millionen Euro teuren Neubau des naturwissenschaftlichen Traktes in Besitz nehmen. Das hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt.

Vera Hippauf, zuständige Leiterin des städtischen Gebäudemanagements: „Auf diesem Wege danke ich den Anwohnenden für die gute nachbarschaftliche Unterstützung und ihr Verständnis für die mit dem Bau verbundene Lärmbelästigung.“ Im neuen Gebäude finden die Schüler künftig moderne Räume für Physik, Biologie und Chemie. Der Trakt beherbergt auch eine Textilwerkstatt, sowie einen Kunst- und Musikraum.

Die großen Sommerferien werden von den Bauteams derzeit genutzt, um mit der langersehnten Umgestaltung des Schulhofes zu beginnen. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis etwa Mitte November andauern, so die Stadtverwaltung.

Um den Schulhof wie vorgesehen umzugestalten, muss zunächst der alte Asphalt aufgebrochen werden. Was übrig bleibt, wird nicht entsorgt, sondern als Recyclingmaterial wiederverwertet. So können laut Verwaltung rund 3200 Quadratmeter Abbruchabfall vermieden werden.

Der Nachteil für die Anwohner: „Die dabei eingesetzte Maschine wird leider zwei Wochen lang erheblichen Lärm verursachen. Ich bitte um Verständnis für die zusätzlichen Unannehmlichkeiten“, sagt Dirk Moritz, Erster Stadtrat. Der neu gestaltete Schulhof soll im Oktober dieses Jahres eingeweiht werden. Die Neugestaltung haben Eltern, Schüler und Lehrer gemeinsam geplant.

Die Elmshorner Anne-Frank-Gemeinschaftschule am Binsenweg ist eine von insgesamt drei Gemeinschaftsschulen in Elmshorn. An der Schule, die keine Oberstufe anbietet, werden rund 470 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.