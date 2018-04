Bahnhofsmission stellt ihre Arbeit vor

von Christian Brameshuber

15. April 2018, 13:26 Uhr

Unter dem Motto „Menschen bewegen. Bahnhofsmission“ öffnen lokale Bahnhofsmissionen am Sonnabend, 21. April, bundesweit ihre Türen – auch in Elmshorn. Mitarbeiter laden dazu ein, die Arbeit aus nächster Nähe kennenzulernen.

Offene Türen für alle, Unterstützung bei Bahnreisen und Beratung oder Hilfe in Notlagen bieten die Bahnhofsmissionen in über 100 Städten jeden Tag. Am 21. April werden sie zu einem besonderen Ort der Begegnung und informieren mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen über ihre Arbeit. Das Motto „Menschen bewegen“ verweist auf viele Aspekte der Arbeit der Bahnhofsmissionen: Die Mitarbeiter lassen sich bewegen von der Armut und den schwierigen Lebensumständen vieler Menschen. Die lokalen Einrichtungen bieten von Armut Betroffenen einen sicheren Tagesaufenthalt und organisieren schnelle Unterstützung in Notlagen. „Über drei Viertel der Nutzerinnen und Nutzer unserer Bahnhofsmissionen sind unmittelbar von Armut bedroht, haben häufig keine Arbeit und keine Wohnung“, sagt Christian Bakemeier, evangelischer Bundesgeschäftsführer der Bahnhofsmission, einer ökumenischen Einrichtung der katholischen und evangelischen Kirche.

„Menschen bewegen“ sei aber auch eine ganz praktische, zentrale Aufgaben der Bahnhofsmissionen: Sie bringen Menschen wohlbehalten von einem Ort zum anderen und leisten die nötige Hilfestellung. Die Unterstützung reiche von Ein-, Aus- und Umsteigehilfen für mobilitätseingeschränkte Reisende, dem Fahrkartenkauf bis zur Bestellung von Taxis. Bei Bedarf sei auf manchen Strecken sogar eine Reisebegleitung möglich.