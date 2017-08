Badepark: Beschlüsse im Eilverfahren

vergrößern 1 von 1 Foto: Sprenger 1 von 1

Mehr als zwei Jahre müssen die Elmshorner bereits auf ihr Hallenbad verzichten. Im November beginnen jetzt endlich die Sanierungs-Arbeiten. Und damit die wie geplant Ende 2018 abgeschlossen sind, müssen sich alle Beteiligten an einen knappen Zeitplan halten. Deshalb schwor Siegfried Golz die Mitglieder des Stadtwerkeausschusses am Dienstagabend gleich zu Beginn auf die Losung des Abends ein: „Wir müssen die Punkte auf der Tagesordnung heute unbedingt beschließen – sonst können wir den Terminplan nicht einhalten.“ Ob es an diesem Aufruf lag oder am schönen Wetter – die folgenden Mitteilungen der Verwaltung nahmen die Politiker kommentarlos zur Kenntnis und die beiden Beschlüsse wurden ebenfalls fast ohne Diskussion und ohne Gegenstimmen beschlossen.

Unter anderem teilte Stadtwerke-Chef Sören Schuhknecht den Ausschussmitgliedern mit, dass der Haupteingang des Hallenbads ab November wegen der Baumaßnahmen nicht mehr von den Badegästen genutzt werden kann. Wer also im Winter die Traglufthalle oder im Sommer das Freibad erreichen will, muss den neu eingerichteten Zugang am Krückauwanderweg nutzen. „Das wird sicherlich für einige Nutzer etwas unangenehm“, sagte der Ausschussvorsitzende Siegrfied Golz (CDU). Während Autofahrer vom Schwimmbad-Parkplatz an der Elsa-Brändström-Schule vorbei und bis zum Zugang auf Höhe der Traglufthalle einen größeren Umweg in Kauf nehmen müssen, könnte der provisorische Eingang für Fußgänger und Radfahrer sogar eine Abkürzung bedeuten. Denn vom Mühlendamm aus ist der Weg zu dem Tor neben dem alten Umkleidegebäude deutlich kürzer.

Außerdem informierte Schuhknecht auch darüber, dass es während der Abbruch- und Sanierungsphase keine mobile Sauna als Notlösung geben wird. Ein Weiterbetrieb der regulären Sauna ist während der Sanierungsphase nicht möglich, ein mobiles Saunahaus würde Mehrkosten von rund 650 000 Euro bedeuten. Allerdings soll es im sanierten Badepark ein Saunahaus im Saunagarten mit einer Kapazität von rund 50 Plätzen geben.

Was die Beschlüsse betraf, so ging es konkret um den Ausbau des Umkleidebereichs und die Gestaltung des Wasserspielgartens mit Edelstahl (wir berichteten). Anders als ursprünglich geplant, sollen die Umkleiden jetzt für etwa 423 000 Euro zusätzlich neu gestaltet werden. Denn: Im Zuge der Planung stellte sich heraus, dass die aktuelle Umkleide der Neuausrichtung als Familienbad nicht gerecht wird. Dem Wunsch der Badegäste nach Sammelumkleiden sowie individuellen Einzel- und Familienumkleidung wird Rechnung getragen. Im vorhandenen Wasserspielgarten soll außerdem der Betonboden durch eine Edelstahl-Lösung ersetzt werden. Dadurch liegen alle Beckenumgänge auf einem Niveau, das Verletzungsrisiko wird minimiert. Außerdem soll es zusätzliche Spielelemente wie übergroße Wasserpistolen geben, die die Attraktivität des Bads steigern sollen. Die Mehrkosten betragen 151 000 Euro.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 29.Aug.2017 | 16:00 Uhr