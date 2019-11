Awo-Kita Hi-Ha-Hermann als Buchkindergarten ausgezeichnet

Avatar_shz von Redaktion Elmshorn

07. November 2019, 10:32 Uhr

Elmshorn/Frankfurt | Die Faszination, die Bücher und Geschichten auf Kleinkinder ausüben, kann genutzt werden, um das Lesen und Schreiben früh zu fördern. Dass weiß auch die Awo-Kindertagesstätte Hi-Ha-Hermann und wurde für die frühkindliche Leseförderung als Buchkindergarten auf der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet.

Der Börsenverein des deutschen Buchhandels und der deutsche Bibliotheksverband zeichnen mit dem „Gütesiegel Buchkindergarten“ zum ersten Mal bundesweit Kindergärten aus, die sich für diese frühkindlichen Leseförderung engagieren. Über 800 Kindertagesstätten hatten sich beworben.

Und deshalb war die Freude in Elmshorn groß. „Drei Kindertagesstätten aus Schleswig-Holstein wurden als Buchkindergarten ausgezeichnet, und eine davon sind wir. Das ist schon etwas ganz Besonderes,“ sagte Gitta Saß, Einrichtungsleiterin der Kindertagesstätte Hi-Ha-Hermann in Elmshorn. Zusammen mit der Fachkraft für sprachliche Bildung, Ute Langer-Dietrich, nahm sie die Auszeichnung auf der Frankfurter Buchmesse entgegen. Die Awo-Kita ist seit 2016 Sprachkita und nahm davor schon am Bundesprogramm „Sprache und Integration“ teil. Seit Beginn 2011 ist Ute Langer-Dietrich als Fachkraft für Sprache in der Einrichtung tätig. Sie ist unter anderem für die Kita- Bücherei zuständig und bringt Kindern und Eltern Bücher näher, um sie so an das Lesen heranzuführen.

Für die kommenden drei Jahre trägt die Awo-Kita Hi-Ha-Hermann das Gütesiegel. „Das ist ein schönes Gefühl diese Anerkennung zu erhalten. Bücher und Lesen sind wichtige Bausteine zum Spracherwerb und mir ist es ein großes Anliegen, Kinder für Bücher zu begeistern. Im Grunde hat vieles, was wir täglich mit den Kindern machen, mit Lesen, Vorlesen und Büchern zu tun“, sagt Ute Langer-Dietrich. „Die Auszeichnung mit dem Gütesiegel Buchkindergarten ist eine Bestätigung der pädagogischen Arbeit und des langjährigen Engagements des Teams in puncto Sprachförderung in unserer Kindertagesstätte.“