A23 bei Elmshorn : Autofahrer stirbt nach schwerem Unfall

03.Nov.2017 | 07:24 Uhr

Elmshorn | Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist nach einem schweren Unfall im Bereich der A23-Anschlussstelle Elmshorn gestorben. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Der Mann aus Tornesch war am Donnerstagabend gegen 21 Uhr mit seinem VW im Kurvenbereich von seiner Spur abgekommen und mit einem entgegenkommenden Laster kollidiert. "Rettungskräfte hatten den Mann in ein Hamburger Krankenhaus transportiert, wo er am heutigen Tage seinen Verletzungen erlag", so Polizeisprecher Nico Möller.

Ersten Erkenntnissen nach hatte der 66-Jährige die A23 an der Anschlussstelle Elmshorn verlassen wollen. In der Kurve der Abfahrt verlor er dann aber die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kam es zu der Kollision mit dem Lkw, der auf die A23 in Richtung Heide auffahren wollte.

Der 44-jährige Lkw-Fahrer aus Itzehoe wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung ins Klinikum Itzehoe eingeliefert.

Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Anschlussstelle Elmshorn war den Angaben der Polizei zufolge für viereinhalb Stunden in gesperrt.

