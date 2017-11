Elmshorn : Auto prallt auf Auffahrt zur A23 gegen Lastwagen

von dpa

erstellt am 03.Nov.2017 | 07:24 Uhr

Elmshorn | Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Elmshorn lebensgefährlich verletzt worden. In der Auffahrt zur Autobahn 23 krachte er am Donnerstagabend mit seinem Wagen in einen entgegenkommenden Laster, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag sagte. Die Unfallursache ist noch unklar. Der 44 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.

Die Anschlussstelle Elmshorn war den Angaben zufolge für viereinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?