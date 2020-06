Auszeichnung: Anne-Frank-Schule setzt Impule

Avatar_shz von Knuth Penaranda

25. Juni 2020, 16:36 Uhr

Elmshorn | Erneut Auszeichnung für die Elmshorner Anne-Frank-Gemeinschaftschule: Die Einrichtung am Binsenweg ist zum achten Mal ZukunftsschuleSH – zum vierte Mal auf der höchst möglichen Stufe drei „Wir setzen Impulse!“.

In diesem Jahr sind die beiden Hauptprojekte die Schulhofgestaltung und das Exzellenz-Wassercamp im Wildpark Eekholt. Der Schulhof musste wegen der Neubauarbeiten völlig neu gestaltet werden. Die Schülerinnen und Schüler wurden in die Planung von Anfang an einbezogen. Zusammen mit Elternvertretern, Lehrkräften, dem Architekten, aber auch Partnern von Naturschutzbund (NABU), Sportverein und Stadtjugendpflege ermittelten sie die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler.

Seit vielen Jahren organisiert die Anne-Frank-Schule Wassercamps im Wildpark Eekholt. Eines davon ist das Exzellenz-Wassercamp. In dem Camp erforschen die Jugendlichen die Osterau und stellen die Gewässergüte fest. Unterstützt von den Partnern von Schulen für eine lebendige Unterelbe, dem AZV Südholstein und dem NABU ermitteln sie den ökologischen Zustand des Gewässers und schlagen Renaturierungsmaßnahmen zur Verbesserung vor.

Während der Übergabe der Auszeichnungsurkunde, verbunden mit dem Nachhaltigkeitspreis der Sparkassen in Schleswig-Holstein über 400 Euro , ließ sich der Kreisfachberater Dr. Sönke Zankel von Schülern der Flex-Klasse von der Planung und Umsetzung der Projekte berichten.