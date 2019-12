Aus treuer Verbundenheit: Nur die erste Halbzeit

Avatar_shz von Michael Bunk

05. Dezember 2019, 15:58 Uhr

Als ich in jungen Jahren begann mich für Fußball zu interessieren, da war ich zuerst Fan von der Nationalmannschaft, also von der deutschen. Ich weiß, kaum zu begreifen eigentlich bei robust vierschrötigen Typen damals wie Toni Schumacher, Hans-Peter Briegel, Horst Hrubesch oder Mirko Votava, deren Gesichter man auch zu der Zeit auf den in jeder Sparkassen- und Postfiliale aushängenden RAF-Fahndungsplakaten vermuten hätte können.

Angesteckt von der Fußballbegeisterung meiner älteren Brüder begann ich, am liebsten in schwarzer Adidas Glanzshorts und weißem T-Shirt, den Gummiball nachmittagelang auf das väterliche Garagentor zu bolzen. Mein schon damals wenig filigranes Spiel, welches nur aus krachenden Torabschlüssen aus kürzester Distanz auf ein Tor ohne Torwart bestand, kommentierte ich laut selbst, so wie ich es von den Kommentatoren Rudi Michel und Rolf Kramer her kannte; nüchtern und emotionslos sachlich nur auf das konzentriert, was unmittelbar passierte: „Und Rummenigge, und Tor. Das war das 7:0 für Deutschland. Wunderbar!“

Partien der Nationalelf fanden in der Regel abends statt – abgesehen von Spielen auf fremden Kontinenten, die fanden nachts statt. Von meiner Mutter erbettelte ich bei Spielen unter der Woche zumindest die erste Halbzeit gucken zu dürfen, bevor ich dann („ohne Theater“, wie es damals hieß) zu Bett musste. Zwar lauschte ich im Bett liegend noch angestrengt in die Dunkelheit hinein, um durch mehrere geschlossene Türen hindurch zumindest noch ein bisschen Fußball zu hören, doch irgendwann schlief ich dann doch ein.

Heute sind Spiele der deutschen Nationalmannschaft, auch die guten, zur wahren Zumutung geworden. Und nur aus treuer Verbundenheit und der Sehnsucht nach der guten, alten Zeit (die aber keine war) gucke ich heute noch die erste Halbzeit. Also nur die erste Halbzeit. Das bin ich der Nationalmannschaft schuldig, auch wenn sie es nicht verdient hat. Mehr schaffe ich nicht, weil ich erstens so müde bin, weil die Spiele immer später anfangen und zweitens ertrage ich die Übertragungen auch nicht mehr.

Vorgelaber mit Experten (Experten für was?), ausschmückendes Boulevardgerede der Kommentatoren während der Spiele, unterbrochen durch mit Langweilstatistiken und Aufdrängen von Gewinnspielen und nachfolgenden Themensendungen mit Gästen, bei denen man sich fragt, aus welchem Loch die bloß wieder ins Scheinwerferlicht gekrochen sind.

Ja, ich bin frustriert. Hätte ich ein Garagentor, dann würde ich stundenlang Torabschlüsse bolzen und mich dabei selbst unaufgeregt kommentieren. „Und Rummenigge, und Tor. Das war das 28:0 für Deutschland. Wunderbar!“