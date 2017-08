Sein Klingeln ist gefürchtet : Aus dem Leben eines Obergerichtsvollziehers

vergrößern 1 von 2 Foto: Laura Kalbow 1 von 2

Elmshorn | Wenn Herr Weimann vor der Wohnungstür steht, gibt es wohl für niemanden einen Grund zur Freude. Dabei ist er durchweg freundlich und sympathisch. Doch es ist sein Beruf, der viele Menschen aufschrecken lässt. Denn Weimann ist Obergerichtsvollzieher am Amtsgericht Elmshorn. Seit einem halben Jahrhundert, 50 Jahren, seit 18 250 Tagen pfändet er im Auftrag der Gläubiger und der Justiz Autos, Schmuck, wertvolle Antiquitäten und räumt Wohnungen.

Für diese Beständigkeit wurde Weimann am vergangenen Dienstag anlässlich seines nun 50-jährigen Dienstjubiläums vom Land Schleswig-Holstein geehrt. Auch Direktor des Amtsgerichtes, Harm Behnke, der die Urkunde überreichte, zeigt sich erfreut, dass Weimann seit über 30 Jahren für das Amtsgericht arbeitet und noch lange nicht an das Aufhören denken möchte. Dass in 50 Jahren viel passieren kann, beweisen die vielen Geschichten, die Weimann zu erzählen hat. Denn ein Besuch Weimanns bedeutet immer, dass offene Rechnungen nicht bezahlt worden sind, Schulden sich gehäuft haben und nun die Schulden eingetrieben werden müssen. Hans-Jürgen Weimann sieht das allerdings gelassen. Natürlich mache er sich manchmal Gedanken um die Schuldner und versucht zu helfen, wo er kann, aber das dürfe man sich nicht zu seinen eigenen Problemen machen. Immerhin zeigen sich die meisten doch sehr kompromissbereit und versuchen gemeinsam mit dem Gerichtsvollzieher eine Lösung zu erarbeiten. Dass es auch anders geht, beweist ein Dienstunfall Weimanns: Der Hund eines Schuldners biss ihm eine große Wunde in den Hals. Just aus dem Krankenhaus fuhr Weimann aber mit dem Taxi zurück an den Ort des Geschehens, um seinen Auftrag zu erledigen. Glücklicherweise ist agressives Verhalten aber die Ausnahme.

Manchmal fragt sich aber auch Hans-Jürgen Weimann, wie es bei manchen Schuldnern soweit kommen konnte. „Viele setzen einfach Scheuklappen auf, antworten nicht auf Briefe, offizielle Mahnbescheide und sind überrascht wenn ich die Wohnung räumen will“, erklärt er. Denn bis es überhaupt zu einem Vollstreckungsurteil kommt, muss schon viel Zeit vergangen sein. Daher rät Weimann, bei offenen Rechnungen zeitnah den Gäubiger zu kontaktieren und eine Lösung zu vereinbaren.

Die ausstehenden Summen, die Hans-Jürgen Weimann bei den Schuldnern einfordern muss, variieren dabei von kleinen Kleckerbeträgen bis zu Millionensummen. Genauso wie das Publikum. Denn Schulden seien entgegen der Annahme nicht nur ein Problem von Arbeitslosen, selbst gegen Richter musste Weimann schon das ein oder andere Vollstreckungsurteil ausführen. Die meisten Schulden häufen sich durch Handyverträge und Abos an, früher waren es oft Versandhäuser, die als Gläubiger auftraten. Das Schlimme an Schulden und Vollstreckungsurteilen ist allerdings die lange Verjährungsfrist. 30 Jahre lang sind diese Informationen gespeichert, auch Kinder können davon betroffen sein. Bei den meisten Schuldnern sei aber oft nichts zu holen, dann schließt Weimann seine Akte und zieht weiter.

von Laura Kalbow

erstellt am 03.Aug.2017 | 14:00 Uhr