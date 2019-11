In der Elmshorner Weberstraße : Auf dem Weg zur Schule: Junge von Auto angefahren und verletzt

Der zehnjährige Schüler stürzte von seinem Rad und verletzte sich am Fuß. Die Person im Auto floh anschließend.

von Christian Brameshuber

15. November 2019, 15:30 Uhr

Elmshorn | Ein zehn Jahre alter Junge wurde auf seinem Weg zur Schule angefahren und leicht verletzt. Der Autofahrer floh. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Montag, 11. November, um 7.45 Uhr im Bereich des Wendehammers in der Weberstraße.

Der Junge war demnach mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, als ihn ein Auto beim Rückwärtsfahren anfuhr. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht am Fuß. Nachdem ihm ein Autofahrer auf die Beine geholfen hatte, setzte er seinen Weg in die Schule fort und berichtete seiner Mutter erst nach Schulschluss von dem Vorfall. Der Unfall wurde dann am Abend der Polizei gemeldet.

Der Zehnjährige konnte sich weder das Kennzeichen noch den Fahrzeugtyp merken. Die Polizei sucht nun nach dem oder der Unfallflüchtigen, aber auch nach dem unbekannten Ersthelfer und weiteren Bürgern, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können.

Hinweise nimmt die Polizei in Elmshorn jederzeit unter der Telefonnummer (04121) 231283 entgegen.

