Auf dem Weg zum Profi

Golf: Sandy Voß gewinnt die Norddeutschen Meisterschaften / Die Heidgrabenerin verfolgt allerdings noch weit höhere Ziele

von Patrick Tabel

25. September 2018, 16:07 Uhr

Patrick Tabel Eigentlich wollte Sandy Voß „nur mal reinschnuppern“. Soll heißen: Wettkampferfahrung sammeln, sich von anderen etwas abgucken. Letztlich aber hinterließ die 20-jährige Golferin bei den Norddeutschen Meisterschafen selbst die prägnanteste Duftmarke.

Als Neuling, der zuvor noch kein größeres Turnier gespielt hatte, war Voß zur Anlage des GC Gut Haseldorf gereist. Als Norddeutsche Meisterin kehrte sie schließlich zurück ins heimische Heidgraben – mitsamt offizieller Meisterschale, eigenem Siegerpokal und einer Flasche Sekt.

Letztere will Voß allerdings als ganz besonderes Andenken in Ehren halten. Während des feierlichen Abendessens mit der Familie wurde anderweitig auf ihren Triumph angestoßen.



Voß spielt erst seit sechs Jahren Golf





Ein Triumph, der für Voß vor gar nicht langer Zeit noch undenkbar schien. Bis zu ihrem 14. Lebensjahr bestimmte noch Fußball ihren sportlichen Alltag. Dank starker Leistungen für den Heimatklub Rahlstedter SC kickte Voß sogar in der Hamburger Verbandsauswahl.

Den Golfschläger schwang sie erstmals in der Schule. Ihr gewähltes Sportprofil beinhaltete damals auch die Teilnahme an anderen Sportarten – eine davon war Golf. Bereits wenige Schläge reichten aus, um Voß zu begeistern und letztlich zum Umdenken zu bewegen.

Der Ball sollte von da an nicht mehr ins Tor, sondern ins Loch. „Mich hat vor allem fasziniert, gegen sich selbst zu spielen und so immer besser zu werden“, begründet Voß ihren Karrierewandel.

Gerade einmal sechs Jahre später ist aus der talentierten Fußballerin eine mindestens ebenso hochveranlagte Golferin geworden. Eine mit hohen Ambitionen. „Mein Ziel ist es, Profi-Golferin zu werden“, erklärt Voß selbstbewusst.



Stundenlanges Training neben dem Studium





Ihr Leben hat sie bereits gänzlich ihrer neuen Leidenschaft verschrieben: Fünf Stunden pro Tag verbringt sie auf dem Platz oder anderswo. „Das Gute ist, man kann überall trainieren. Selbst, wenn man nur zuhause im Flur ein wenig puttet“, schildert die 20-Jährige. Ebenso regelmäßig tauscht sie den Schläger gegen Lernbücher ein, sei es für ihr duales Studium in den Bereichen BWL und Sportmanagement oder ihre Trainerausbildung in Quickborn.

Dass sich die Mühe lohnt, bewies Voß in der vergangenen Saison, als sie innerhalb nur weniger Monate ihr Handicap von 7 auf 2 verbesserte. Zudem gelang ihr mit ihrem bisherigen Klub GC Hamburg-Holm der Klassenerhalt in der Regionalliga. Anschließend flatterten Angebote von Vereinen aus der 2. Bundesliga ins Haus, von denen Voß eines annehmen will.

Den (vorläufigen) Höhepunkt stellte jedoch der Gewinn der Norddeutschen Meisterschaft dar.

Insgesamt 152 Schläge – fünf weniger als die Zweitplatzierte – benötigte Voß für den zwei Runden dauernden Wettbewerb auf dem Kurs in Haseldorf, der aufgrund seiner schmalen Bahnen mit etlichen Wasserhindernissen als anspruchsvoll gilt. Hinzu kamen die schwierigen Wetterbedingungen. „Regen, Wind, alles war dabei“, erinnert sich Voß, die jedoch gleichzeitig die Platzwarte für deren „tollen Einsatz“ lobte.

Bereits nach der ersten Runde hatte sie sich an die Spitze des 15-köpfigen Feldes gesetzt. „Der Druck war danach schon hoch. Du kommst als Neuling hin und vor der zweiten Runde kennt dich plötzlich jeder“, gesteht Voß, die ihre Führung dank einer erneuten 76er-Runde aber behauptete. Dabei wollte die 20-Jährige doch eigentlich nur mal reinschnuppern.