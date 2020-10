Zeugen gesucht : Auf A23-Rastplatz bei Elmshorn: Vier Männer stehlen Hamburgerin die Tasche

Die Frau war zuvor mit den Männern am Rastplatz angekommen. Nach einer Toilettenpause fuhr der Wagen ohne die Frau, aber mit der Tasche davon. Der Vorfall wirft einige Fragen auf. Die Polizei ermittelt.

von Christian Uthoff

20. Oktober 2020, 11:55 Uhr

Horst | Sie ließen ihre Mitfahrerin erst aussteigen und fuhren dann offenbar mit ihrer Tasche davon: Nach einem Zwischenfall auf dem A23-Rastplatz Steinburg zwischen Elmshorn und Itzehoe ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Laut Polizeisprecher Lars Brockmann wirft der Fall noch einige Fragen auf. So war das Opfer – eine 30 Jahre alte Frau aus Hamburg – zuvor gemeinsam mit den Männern auf dem Rastplatz angekommen. Nach einer Toilettenpause sei der Wagen dann einfach davon gefahren. Die Hamburgerin blieb zurück. Beim Versuch, ihre Tasche zurückzuholen, verletzte sie sich zudem.

Zwischenfall bei Elmshorn

Der Vorfall hatte sich laut Polizei am Sonntagabend (18. Oktober) gegen 19.45 Uhr auf dem Rastplatz nahe Horst (Kreis Steinburg) ereignet. Die Frau war gemeinsam mit vier Männern – offenbar flüchtige Bekanntschafen – in einem dunklen VW Sharan in Fahrtrichtung Heide unterwegs.

Frau kommt ins Krankenhaus

Auf dem Rastplatz angekommen, verließ die Frau das Fahrzeug laut Polizei auf Höhe des Toilettenhäuschens. Als sie zurückkehrte, soll der Wagen plötzlich angefahren sein. Die Frau habe daraufhin versucht, ins Fahrzeug zu gelangen, heißt es. Allerdings sei die Tür geschlossen worden. Über die Autobahn habe sich der Wagen dann entfernt. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau vorsorglich in ein Krankenhaus nach Itzehoe.

Wer waren die Männer im Sharan?

In dem dunklen Sharan sollen vier Männer im Alter von etwa 25 Jahren gesessen haben. Sie seien der Frau offenbar namentlich nicht bekannt gewesen, so die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen räuberischen Diebstahls und suchen Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachten haben oder Hinweise zum Fahrzeug geben können.



Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Die Ermittler sind unter der Rufnummer (04121) 40 92 0 zu erreichen.

Unser Blaulichtmonitor