Auch Jazzfest im Rosengarten fällt aus

24. April 2020, 15:54 Uhr

Elmshorn | Diese Nachricht kommt in diesen Zeiten wahrlich nicht mehr überraschend. Elmshorns großes Jazzfest im Rosengarten findet 2020 nicht statt. Die Organisatoren von der Initiative Elmshorn haben Jazz 'n Roses abgesagt. Das Jazzfest sollte am 14. Juni wieder bis zu 1500 Besucher in den Stadtpark locken. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir hatten bis zuletzt Hoffnung, trotz der besorgniserregenden Dynamik dieser Pandemie in den letzten Wochen“, betonte Jens Feddersen von der Initiative Elmshorn. Die Flut der Absagen nimmt zu. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr in Elmshorn auch kein Hafenfest, keine Florawoche, kein Festival op Platt, keine Flunkyball-WM und auch keineKonzerte des Schleswig-Holstein Musik Festivals geben.