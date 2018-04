Anspruchsvoll und voller Details

Das Haydn Orchester Hamburg spielte im Saalbau Rachmaninow, Dvoák und Jolivet vor nur wenigen aber begeisterten Zuhörern

30. April 2018, 16:06 Uhr

„Diese Schichten, aus denen sich der massive Klang zusammensetzt“, die wurden in Ruhe auseinandergenommen. Ganz unten, als „Leitplanke“, Posaunen und Tuba, darüber die tiefen Streicher, die schon ausschmücken, dann kommen die hohen Streicher als Hauptstimme.

Sabine Lange, Musikredakteurin bei NDR Kultur, erklärte, und das Haydn Orchester Hamburg führte vor. Der Klarinettist spielte sein Solo aus dem dritten Satz an, die Bassklarinettistin präsentierte den ungewöhnlichen Klang ihres Instruments, die Hornisten demonstrierten den Unterschied zwischen offenem und gestopftem Spiel ihrer Instrumente.

„Mir hat das gut gefallen, dass sie das erklärt hat“, lobte in der anschließenden Pause Christa Kröger aus Klein Nordende: „Dann kommt nachher auch die Fantasie“. „Nachher“, also nach der Pause, spielte das Haydn Orchester, was Sabine Lange und Dirigent Rida Murtada vorher so ausführlich erläutert hatten: die Sinfonie Nr. 2 e-Moll op. 27 von Segej Rachmaninow, 1908 uraufgeführt und fast eine Stunde lang.

Murtada charakterisierte das Stück als Schwergewicht der Spätromantik: „wahnsinnig kunstvoll gemacht“ und „die ganze Palette romantischer Ausdrucksmöglichkeiten ausschöpfend“. Auf die Frage von Moderatorin Lange, wie er dem Orchester den Weg durch Rachmaninows „Durcheinander“ bahne, erklärte der Dirigent: „Man braucht starke Nerven und viel Geduld.“

Gut eine Stunde später war am Sonnabendabend im ganzen Saalbau zu spüren, was die Experten gemeint hatten. Als der letzte Ton des üppigen Finales verklang, war es, als hätten sich die Zuhörer in den leider nur halb gefüllten Reihen ähnlich verausgabt wie die 90 Sinfoniker, die nur mit Mühe Platz fanden auf der Bühne. Der Applaus und die vereinzelten „Bravo“-Rufe erinnerten an die Erleichterung einer Heimkehr nach einer ereignisreichen Reise.

Schon vor der Pause hatten die Musiker ihr Publikum mit zwei sehr unterschiedlichen Stücken beeindruckt. Antonín Dvoáks sinfonische Dichtung: „Die Mittagshexe“ kam dramatisch daher, voller Spannung und Details. Als zweites Stück des Abends spielte Anne-Cathérine Heinzmann die Querflöte im Konzert für Flöte und Streicher von André Jolivet. Das atonale Stück lud nicht zum Träumen ein, aber für ihren großen Einsatz in einem hochkomplexen Stück bekam Heinzmann viel Applaus. So viel, dass sie sogar eine Zugabe spielte, mitten im Konzert, Syrinx von Claude Debussy, ein Stück für Querflöte allein.

„Das Solo war beeindruckend, aber nicht so ‚schön‘“, fasste Katja Waskow aus Heidgraben ihre Eindrücke in der Pause zusammen. Marlies Röder-Weinberger hatte sich ganz in den Bann von Dvoáks Mittagshexe ziehen lassen: „Das hat mich sehr erschreckt, als die Hexe kam“. Mit ihrem Mann Arend Röder war sie sich einig in dessen Urteil: „ein tolles Orchester“. Ihn beeindruckte vor allem „diese Fülle an Streichern“.

Das „tolle“ Haydn Orchester besteht aus Amateuren: ambitionierte Hobbymusiker und Instrumentallehrer spielen unter Murtadas Leitung mit hohem Anspruch. Den lösten sie am Sonnabend in Elmshorn locker ein. Zwei Mal pro Jahr kommen die Hamburger mit ihrem jeweils aktuellen Programm in den Saalbau. Dort hilft ihnen bei ihren Konzerten die exzellente Akustik des Raumes. Jeder Atemzug der Flötistin war bis in letzten Sitz hinein zu hören.