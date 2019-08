Amt Horst-Herzhorn setzt auf papierlose Kommunikation

von Knuth Penaranda

Horst | Die Papierflut in der Verwaltung des Amtes Horst-Herzhorn und der dazugehörigen Gemeinden soll weiter eingedämmt werden. Um dieses zu erreichen und auch die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes zum 1. Januar 2022 umzusetzen, beschlossen die Mitglieder des Amtsausschusses in ihrer Sitzung am Donnerstagabend die Einführung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS).

Mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes wird es erforderlich die technischen Möglichkeiten vorzubereiten, damit Dienstleistung Online durch die Verwaltung erfüllt werden kann. Ferner eröffnet die Struktur die Möglichkeit, weitestgehend auf den Einsatz von Papier auch im Dialog mit anderen Behörden sowie den Bürgern - je nach Wunsch - zu verzichten, heißt es in den Unterlagen. Mit der Einführung des Systems sind auch der Posteingang und auch der Workflow neu zu gestalten. Dabei erhoffen sich die Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter von dem Programm, dass sich die Wege in der Bearbeitung deutlich verringern, so dass eine optimierte Sachbearbeitung erfolgen kann.

„Das wird ein großer Schritt zu weniger Papierverbrauch", sagte Amtsvorsteher Niels Schilling. Die Ausschussmitglieder stellten hierfür noch in diesem Jahr 5000 Euro zur Verfügung. Die restlichen derzeit geschätzten 30000 Euro sollen in den Haushalt des nächsten Jahres eingestellt werden. Die Kommunalpolitiker gehen davon aus, dass der Dokumentenmanagement-System bereits zum 1. Januar 2021 eingeführt werden kann.

Ebenfalls stimmten sie der dritten Nachtragshaushaltssatzung zu, in der es Veränderungen im Stellenplan des Amtes gegeben hat. unter anderem wurde die Stelle eines Sachbearbeiters geschaffen.

Die Vergabe der Rohbauarbeiten für den Amtshausanbau kam ebenfalls kurz zur Sprache. Wie berichtet, hatte der Bauausschuss des Amtes die Arbeiten an die Firma Puls Bau aus Stuvenborn vergeben, die als einzig übriggebliebener Bieter (ein zweiter Bieter hatte einen Formfehler begangen) den Zuschlag bekam - allerdings für einen rund 90000 Euro teureren Preis. „Wir haben hier nach Recht und Gesetz entschieden“, sagte Bauausschussvorsitzender Wolfgang Glißmann. Und Amtsvorsteher Schilling fügte hinzu, dass sich die Vergaben der verschiedenen Gewerke noch im vorgesehenen Kostenrahmen befinden.