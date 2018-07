Am siebten Tage ...

EN-Kolumnistin Laura-Maxine Kalbow schreibt an dieser Stelle von ihren Erlebnissen während ihres Auslandssemesters in Paris

von Knuth Penaranda

20. Juli 2018, 16:15 Uhr





Es gibt ja dieses Phänomen des verkaufsoffenen Sonntags. Plötzlich fällt der Hälfte der Stadtbevölkerung ein, dass sie ihre Einkäufe an allen anderen sechs Tagen der Woche nicht erledigen konnten und strömen in Massen in die überfüllte Innenstadt um shoppen zu gehen. Ja, das war mir immer schon ein Rätsel. Ich bevorzuge das Ausschlafen, ein langes Frühstück, gemütliches Zeitung lesen – der Sonntag ist mir eben heilig.

So wie den Franzosen, die ja, wie sie immer betonen, äußerst katholisch sind. Markus Söder würde es hier lieben, allerdings sind jegliche Formen von Religionssymbolen in öffentlichen Gebäuden hier verboten.

Ja, dazu gehören auch Kreuze. Mist, also doch nichts für die kreuzbegeisterten Bayern. Nun gut, Kreuz hin oder her, den Franzosen, allen voran den Parisern ist ihr Sonntag sogar so heilig, dass die Supermärkte am letzten Wochentag erst um neun Uhr anstatt um sieben Uhr öffnen. Das nenne ich christliche Treue! Aber nicht nur Supermärkte, nein...Buchhandlungen, Bäcker, Friseure, Fleischer, Modegeschäfte – hier schließt kein einziger Mensch, der finanziell rentabel denkt, sein Geschäft an einem Sonntag. Außer Restaurants. Glauben Sie mir, auch ich rätsele seit Monaten über dieses Paradoxon, verbuche es aber lediglich unter der Überschrift „weitere französische Kuriositäten“.

Obwohl, so kurios ist das Ganze auch nicht. Denn wäre Paris nicht Paris, und nicht eine Stadt mit 16 Millionen Touristen im Jahr, dann würde hier wahrscheinlich auch kein einziges Geschäft seine Pforten öffnen. Oft beschweren sich die Pariser darüber, dass ihre Stadt niemals schläft, aber wenn den Franzosen nicht mal ihr Sonntag heilig ist, dann ist das auch kein Wunder. Einkaufen in Paris fühlt sich also jeden Tag wie ein verkaufsoffener Sonntag in Elmshorn an – plus ein paar hunderttausend Menschen oben drauf. Irgendwie ist es auch ganz praktisch, sich nie Sorgen darüber zu machen, dass zu Hause die Milch ausgehen könnte und man drei Kilometer zur Tankstelle fahren muss, denn es gibt immer einen Supermarkt in der Nähe, der bis Mitternacht seine Türen für, vor allem, durstige Touristen und bierlüsterne Teenager aufhält. Auf der anderen Seite schadet es ja auch nicht, zumindest einen Tag in der Woche zu haben, in dem man seinen Konsumgelüsten nicht nachgehen muss. Ob das jetzt was mit Religion oder nicht zu tun hat, das muss jeder für sich selbst entscheiden.



Vermisst manchmal die provinzielle Sonntagsruhe in Elmshorn,