wirleuchten : Am 6. Dezember: Elmshorn leuchtet für Toleranz

von shz.de

erstellt am 01.Dez.2017 | 18:43 Uhr

Elmshorn | Wir wollen mit den Elmshornerinnen und Elmshornern ein Zeichen setzen gegen Hetze und Fremdenfeindlichkeit. Unterstützen Sie uns am Mittwoch, 6. Dezember, bei unserer Kundgebung auf dem Lichtermarkt in Elmshorn. Beginn ist um 17.15 Uhr auf dem Alten Markt in Elmshorn. Wir wollen gemeinsam für Toleranz leuchten.

Nach der Hetze gegen den Lichtermarkt und den farbigen Elmshorner Weihnachtsengel wollen wir gemeinsam mit den Menschen unserer Stadt zeigen, wie tolerant und weltoffen Elmshorn ist. #wirleuchten

Zum Programm:



Als Redner vor Ort sind Propst Thomas Bergemann, Elmshorns Bürgervorsteher Karl Holbach und Andreas Riedl von der Gewerkschaft Ver.di.



Für Musik sorgt der Oberstufenchor sowie der Chor der 6. Klasse der Elsa-Brandström-Schule. Außerdem tritt die 14-jährige Singer-Songwriterin Victoria von der Bismarckschule auf.