Alte Mauer, neues Problem

Die „Weiße Villa“ erstrahlt bald in neuem Glanz – doch die Mauer um das Grundstück bröckelt

von Daniela Lottmann

08. August 2019, 15:45 Uhr

Elmshorn | Die Elmshorner und ihre nicht mehr ganz so weiße Villa: Die neue – jetzt historisch korrekte – Fassadenfarbe des markanten Gebäudes an der Schulstraße hat in den vergangenen Wochen für viel Diskussionsstoff gesorgt. Die Aufregung hat sich gelegt. Auch deshalb, weil der frische Anstrich dezent und elegant wirkt. In Anspielung auf den Ton macht in der Verwaltung schon scherzhaft der Name „Champagner-Villa“ die Runde. Weil das Haus jetzt schick ist, fällt ein Mangel auf dem Gelände besonders ins Auge: Die alte Mauer um das Grundstück ist marode und bröckelt. Das Problem ist bekannt, Abhilfe kurzfristig nicht in Sicht.

„Der Zustand der Mauer sticht jetzt natürlich klar ins Auge“, sagt Bürgermeister Volker Hatje. Für eine Sanierung in der Zukunft müssten die Schäden genau geprüft werden. Hatje: „Wenn wir da rangehen, dann richtig“. Das ist auch nötig, denn besonders der seitliche Mauerabschnitt zur Bismarckstraße ist in einem schlechten Zustand: überall Risse, der Putz abgeplatzt, das Mauerwerk liegt stellenweise offen. Ganz gerade steht das Bauwerk auch nicht mehr.

Doch ist überhaupt Geld für eine Sanierung da? Rita Schliemann, Chefin des Kulturamtes, rechnet nicht mit einer schnellen Lösung. „Die laufenden Arbeiten an der Villa müssen abgeschlossen sein, dann sehen wir, was an Mitteln noch übrig ist“, sagt sie. Schliemann terminiert die Wiedereröffnung des Gebäudes auf Oktober. Ein Effekt: Brautpaare können das Trauzimmer im repräsentative Bau bald wieder nutzen.

Bereits Ende dieses Monats soll das Gerüst, das die Villa noch verhüllt, abgebaut werden. Dann können die Elmshorner das für 1,5 Millionen Euro instand gesetzte „Champagner“-Haus zum ersten Mal ungestört betrachten.

Die Arbeiten am Gebäude, das der städtischen Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen in Elmshorn gehört, laufen nach Plan. Der Anstrich ist fast fertig. Noch nicht ganz klar ist, welche Farbe der Sockel bekommt. Wegen des Schwammbefalls musste auch innen saniert und gestrichen werden. Das wieder hergestellte Oberlicht lässt viel Sonne ins Haus und die neuen Fenster geben dem Bau Gesicht. „Ein Projekt für die Zukunft ist die Modernisierung des Kellers“, sagt Rita Schliemann.

Und die Mauer? Da hat die Politik das letzte Wort. Das Stadtverordneten-Kollegium muss die Mittel freigeben. Und das kann dauern. „Es gibt noch keinerlei Beschlüsse“, sagt Kulturamts-Chefin Schliemann. Alle Beteiligten müssten sich erst ein Bild machen.

Dazu gehört auch die Klärung des Denkmalschutzaspektes. Rita Schliemann weißt darauf hin, das zurzeit nicht klar sei, ob die Mauer – wie das Gebäude – denkmalgeschützt ist. Schwierig nachzuvollziehen ist für die Stadt auch, seit wann die Mauer steht. Die ursprünglichen Bauakten gibt es nicht mehr. Sie wurden vor vielen Jahren durch Feuer vernichtet. Was auch immer mit der alten Mauer geschieht, für viele Elmshorner steht fest: So kann es ganz sicher nicht bleiben.