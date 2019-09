Elmshorner Eisvergnügen 2019 : Alle Infos zu den Meisterschaften im Eisstockschießen

Bis zu 320 Teams können teilnehmen. Das Turnier wartet in diesem Jahr mit einigen Neuerungen auf. Die Anmeldephase läuft.

von Christian Brameshuber

19. September 2019, 09:00 Uhr

Elmshorn | Das ist das Event der Weihnachtszeit in Elmshorn – die Eisstockschießen-Meisterschaften. Sie werden vom Elmshorner Männer-Turn-Verein (EMTV) in Kooperation mit dem Stadtmarketing im Rahmen des Elmshorner Eisvergnügens veranstaltet. Die Open-Air-Eisbahn auf dem Holstenplatz ist von 15. November bis 5. Januar geöffnet und verspricht wieder viel Spaß.

Auch Fans gewinnen

An den Meisterschaften 2019 können erstmalig bis zu 320 Teams teilnehmen. „Dennoch sollte die Anmeldung schnell erfolgen, da die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass Startplätze heiß begehrt sind“, so das Organisationsteam. Was auch neu ist: Neben den Siegern soll in diesem Jahr auch die beste Fan-Base gekürt werden. Für Fans heißt es also kräftig jubeln und für die Teams Einfallsreichtum bei der Namesgebung und einem kreatives Outfit beweisen.

Turnier besteht aus drei Runden

Für das kulinarische Drumherum und ein Skihütten-Ambiente an der Eisbahn will Marx und Sohn GbR sorgen und die Gäste mit Spezialitäten vom Holzkohlegrill versorgen. Die Meisterschaften werden beginnend am 18. November jeden Montag, Dienstag und Mittwoch von 18.30 bis 21.30 Uhr ausgetragen.

Titelverteidiger ist „LCS-Crosspower“. Den gilt es für die vierköpfigen Teams zu schlagen, um die Elmshorner Eisstock-Krone zu gewinnen. Ausgetragen wird das Turnier in drei Runden – der Vorrunde, der Zwischenrunde und der Finalrunde am 18. Dezember. Die fachliche Betreuung, Moderation und Spielleitung übernimmt der EMTV.

Wer mitmachen möchte, meldet sich unter Telefon (0 41 21) 4 84 30, per Mail an info@emtv.de oder online an. Anmeldeschluss ist der 30. Oktober. Das Startgeld liegt pro Team bei 25 Euro.

Ein zusätzlicher Anreiz: Die Finalisten nehmen an den Landesmeisterschaften teil und können um den Schleswig-Holstein-Cup kämpfen. Austragungsort ist ebenfalls Elmshorn, voraussichtlich am 3. und 4. Januar.