Ärzte fordern Maskenpflicht auch in den Praxen

Initiative von Medizinern aus dem Kreis Pinneberg / Land reagiert zurückhaltend

30. April 2020, 21:08 Uhr

Elmshorn | Seit Mittwoch gilt sie nun auch in Schleswig-Holstein – die Pflicht, zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine Schutzmaske zu tragen. Im Einzelhandel und im ÖPNV. Nicht aber in den Arztpraxen. Und das hält eine Gruppe von Medizinern aus dem Kreis Pinneberg für falsch. Ihrer Initiative „Bitte mit Mundschutz“ haben sich mittlerweile mehr als 15 Praxen und Apotheken angeschlossen. Eine Maskenpflicht würde nach Ansicht der Mediziner dazu beitragen, dass viele chronisch Kranke weniger Hemmungen hätten, aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus eine Arztpraxis aufzusuchen. Mecklenburg-Vorpommern hat Dienstag bereits beschlossen, dass Patienten künftig in allen Arztpraxen des Landes eine Schutzmaske tragen müssen.

Der Elmshorner Arzt Johannes Puchner hat sich an den Elmshorner FDP-Politiker Kristian Smolka gewandt, um mit dessen Hilfe Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP), für das Thema zu sensibilisieren. Puchners Elmshorner Kollege Dr. Kay Krumbiegel erläutert: „Wir lüften ständig, wir waschen uns laufend die Hände, wir halten Abstand, sterilisieren Gegenstände und Türen in der Praxis und tragen Mundschutz.“ Es gebe notfalls in den Praxen sogar Schutzmasken für die Patienten. „Wir verkaufen die Masken, wenn einer keine hat, für einen Euro pro Stück“, sagt Puchner. Das Geld wird allerdings nicht einbehalten, es wird ans Elmshorner Hospiz gespendet.

Das, was noch fehle, sei die Maskenpflicht. Denn nicht alle Patienten würden das Tragen der Masken akzeptieren, wenn es nicht von der Landesregierung vorgeschrieben sei. „Es ist deshalb absolut sinnvoll und sehr hilfreich, wenn das Land eine Maskenpflicht für alle Heilberufe, aber auch für Apotheken anordnet“, so Puchner. Damit werde vielen Menschen die Angst genommen, sich in Arztpraxen mit Corona zu infizieren.

„Wir setzen uns deshalb für eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung in Arztpraxen, Physio- und Podologischen Praxen ein und würden es sehr begrüßen, wenn Sie unser Anliegen bei einer umsetzenden Verfügung berückichtigen würden“, endet das Schreiben der Mediziner. an den Minister.

In Kiel ist man zurückhaltend: „Die Einführung einer Pflicht zum Tragen von Masken in Arztpraxen erwägt das Gesundheitsministerium derzeit nicht“, teilte Sprecher Max Keldenich auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Auch die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) ist zurückhalten. Es bleibe jeder Praxis überlassen, zum Maskentragen Regeln festzulegen, die auch gesondert für Infektionssprechstunden gelten könnten, sagt deren Sprecher Nikolaus Schmidt. Für eine Maskenpflicht, wie von den Elmshorner Ärzten gefordert und in Mecklenburg-Vorpommern praktiziert, spricht sich die KV nicht aus.