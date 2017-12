Ärger mit Vonovia: Kein Ende in Sicht

vergrößern 1 von 1 Foto: Sprenger 1 von 1

von Cornelia Sprenger

erstellt am 14.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Draußen herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt, in der Beethovenstraße liegen noch die letzten Schneereste auf Dächern und Sträuchern. Ganz oben im achten Stock des Hochhauses sitzt Michael Kurzhals in seiner Jacke auf dem Sofa und wartet darauf, dass es in seiner Wohnung wieder warm wird. Es ist Dienstagnachmittag, nach zehn Wochen Pause ist vor zwei Stunden zum ersten Mal wieder die Heizung bei Michael Kurzhals angesprungen. 15 Grad sind es mittlerweile in der Wohnung. „Gestern Abend waren es noch 12 Grad“, sagt Kurzhals.

In den vergangenen Wochen hat Kurzhals akribisch die Temperaturen in seiner Wohnung dokumentiert. Mittlerweile ist er so etwas wie der Sprecher für die Bewohner der neunstöckigen Hochhaus-Anlage in der Beethovenstraße. „Hier wohnen viele Mieter, die nur schlecht Deutsch sprechen. Viele wissen nicht, wie sie sich wehren sollen“, sagt Kurzhals.

Betroffen waren von dem Heizungsausfall laut dem Hauseigentümer, dem Wohnungsbauunternehmen Vonovia, lediglich 25 Mieter in den oberen Etagen. Für Kurzhals ist das eine Falschinformation, er hat bereits mit zahlreichen Bewohnern der Wohnanlage gesprochen und sagt, dass wahrscheinlich alle drei Hochhäuser betroffen waren. Vor Ort zeigt sich: Manuela Wendt und Maik Tantow etwa leben mit ihren drei Kindern im zweiten Stock und haben ebenfalls seit zehn Wochen keine Heizung.

Ursache des Problems ist ein Wasserrohrbruch. Laut Vonovia sei der bereits vor einigen Wochen behoben worden. „In der Folge ist leider auch noch ein Wärmetauscher kaputt gegangen“, erklärt eine Pressesprecherin. Leider habe die Lieferung etwas Zeit in Anspruch genommen. Seitdem hätte einigen Mietern nur eine eingeschränkte Heizleistung zur Verfügung gestanden. Vonovia: „Die Unannehmlichkeiten bedauern wir ausdrücklich. Daher haben wir ergänzend Wärmelüfter zur Verfügung gestellt. Die dadurch entstandenen Stromkosten müssen die Mieter nicht bezahlen. Natürlich gewähren wir auch eine Mietminderung, über die wir die betroffenen Mieter noch im Einzelnen informieren werden. “

Laut Michael Kurzhals will die Vonovia ihm einmalig 150 Euro von der Miete erlassen. Jede weitere Mietminderung werde abgelehnt. Darüber kann Kurzhals nur lachen. Laut Mieterbund liegt ein Wohnungsmangel vor, wenn die Mindesttemperatur von 20 bis 22 Grad im Winter nicht erreicht wird. Behebt der Vermieter den Schaden nicht, kann der Mieter die Miete mindern. Bei Minusgraden außerhalb und einem Heizungsausfall sind sogar bis zu 100 Prozent möglich.

Bei Redaktionsschluss war es in den Wohnungen von Michael Kurzhals und Manuela Wendt wieder warm. Empfehlen können sie trotzdem niemandem, in den nach einem Brand frisch sanierten Häusern der Vonovia eine Wohnung zu beziehen. Zum einen, weil Kurzhals erfahren hat, dass der Wasserrohrbruch nur notdürftig geflickt worden sein soll und er befürchtet, dass jederzeit die Heizung wieder ausfallen kann. Zum anderen, weil es noch andere Mängel in der Wohnanlage gibt. So fehlt etwa in der Hausnummer 17 ein Telefonkabel der Telekom, weshalb die Vonovia ein Kabel durch die Nachbarhäuser gezogen hat. „Das reicht aber nur für einige Wohnungen“, sagt Kurzhals, der seit seinem Einzug ohne Internet und Telefon ist. Außerdem gibt es in einem der beiden Badezimmer der Wendts kein warmes Wasser. Was das Telefon betrifft, will Vonovia demnächst die Kapazitäten erhöhen, das Problem mit dem Warmwasser sei dem Unternehmen noch nicht bekannt. Ob Vonovia jetzt tätig wird oder nicht – für viele Anwohner kommt das zu spät. Kurzhals: „Mehrere Mieter sind inzwischen ausgezogen“.