9.Dezember : Adventskalender für Elmshorn: Von Sehnsucht und Staunen

Jeden Tag ein Fenster öffnen und den Stern finden. Die Aktion der Elmshorner Kirchengemeinden will den Menschen Hoffnung machen.

von Matthias Mannherz

09. Dezember 2020, 07:00 Uhr

Elmshorn | 24 Hoffnungsfenster für Elmshorn: Jeden Tag öffnen Sie eines, bis zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend. Ein Hoffnungstern wandert dabei durch die Stadt. Lesen Sie den Text, betrachten Sie das Bild – und finden Sie Ihren Stern. Online finden Sie den Advenstkalender unter www.hoffnungsfenster.de

Unglaublich, aber die „Eine Welt“ trägt und umgibt uns. In diesen Wochen, wo Reisen kaum möglich sind, können wir trotzdem weit herumkommen – durch Leckereien aus anderen Ländern zum Beispiel, die wir noch nicht kennen … oder die wir kennenlernen.

Schokolade: Kostbar und uralt

Schokolade zum Beispiel. Die stammt ursprünglich von der mexikanischen Golfküste, wo einst die Azteken wohnten – eine richtig große Geschichte; die Schokolade ist uralt! Sagenhafte 10.000 Liter Wasser braucht man, um ein Kilo davon herzustellen. Wahrhaft kostbar ist sie also auch!

Wünsche und Sehnsüchte

Wenn ich mir meinen Adventskalender mit den kleinen Schokostückchen so angucke, kann ich es kaum glauben. Solche adventlichen Schokohäppchen begleiten mich schon, seit ich ein Kind war und wenig wusste von Jesus und Maria – sie sind alle Jahre wieder Ausdruck der Wünsche und Sehnsüchte.

Als Erwachsener sehne ich mich heute weniger nach Spielzeug, sondern mehr nach etwas, das zu tun hat mit der großen und weiten Welt. So, wie die große Sehnsucht in meinem Herzen, so hat die uralte Schokolade im kleinen Kalender Platz … und das Gotteskind im Stall von Bethlehem: Unglaublich, das alles!