8. Dezember : Adventskalender für Elmshorn: Stille Begegnungen

Jeden Tag ein Fenster öffnen und den Stern finden. Die Aktion der Elmshorner Kirchengemeinden will den Menschen Hoffnung machen.

08. Dezember 2020, 07:00 Uhr

Elmshorn | 24 Hoffnungsfenster für Elmshorn: Jeden Tag öffnen Sie eines, bis zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend. Ein Hoffnungstern wandert dabei durch die Stadt. Lesen Sie den Text, betrachten Sie das Bild – und finden Sie Ihren Stern. Online finden Sie den Advenstkalender unter www.hoffnungsfenster.de

„Ich gehe mal zur Stadtbücherei!“ Die Erwartung: Dort sind viele Bücher, die bleiben alle stille stehen. Ich kann eines nehmen und darin blättern. Ich kann es ausleihen. Das Buch macht alles mit – kein Problem.

Das Buch als Begegnung

Oft denke ich nicht darüber nach – aber wenn ich ein Buch aufschlage, ist es eine Begegnung mit einem anderen Menschen. Ein wichtiger Gedanke dabei ist: Wer bin ich eigentlich heute? Und verändere ich mich beim Lesen? Dazu Folgendes von Esther Maria Magnis:

„Denn wer beginnt, ‚ich‘ zu sagen, der hat, ob er will oder nicht, ob er daran glaubt oder nicht, die unsichtbare Welt betreten. Der meint nicht allein seine DNA, nicht allein die kindliche Prägung, nicht das Lächeln, nicht die Augen, nicht die Haut, sondern das Dahinter, was geliebt werden kann, was durchdringt oder sich versteckt, was man ahnen kann.

Unsichtbare Welt betreten

Wer beginnt, ‚ich‘ zu sagen, der hat die unsichtbare Welt schon betreten, weil wir alle keine Beweise für uns haben. Weil wir uns alle still und heimlich darauf verlassen, wirklich zu sein. Weil wir im Respekt vor diesem unbeweisbaren Geheimnis unserer Existenz sogar von einer Würde sprechen. Sichtbar ist die nicht. Es ist eine Annahme. Ein Glaube.“

Vielleicht ist er doch nicht so risikolos, so ein Besuch beim Buch...