15. Dezember : Adventskalender für Elmshorn: Licht in der Dunkelheit

Jeden Tag ein Fenster öffnen und den Stern finden. Die Aktion der Elmshorner Kirchengemeinden will den Menschen Hoffnung machen.

von Simeon Lammert

15. Dezember 2020, 07:00 Uhr

Elmshorn | 24 Hoffnungsfenster für Elmshorn: Jeden Tag öffnen Sie eines, bis zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend. Ein Hoffnungstern wandert dabei durch die Stadt. Lesen Sie den Text, betrachten Sie das Bild – und finden Sie Ihren Stern. Online finden Sie den Advenstkalender unter www.hoffnungsfenster.de

Ein hoffender Blick aus dem Fenster: „Was wird wohl werden? Komme ich hier je wieder raus?“ Was mögen sie wohl gedacht haben, die Menschen, an die der Stein vor dem heutigen Rathaus erinnert? Verhaftet für ihren Widerstand gegen das NS-Regime, eingesperrt, gefoltert, später verschleppt und ermordet. Was gab ihnen Kraft? Was ließ sie durchhalten?

Stille Weihnachten

Ein hoffender Blick aus dem Fenster. Ein sehr „stilles Weihnachten“ wird es werden, schrieb Dietrich Bonhoeffer aus der Gefangenschaft an seine Eltern. „Aber vielleicht geht gerade dabei manchen zum ersten Mal auf, was Weihnachten eigentlich ist.“

An der Hoffnung festhalten

Inmitten der Hoffnungslosigkeit hielt sich Bonhoeffer an seiner Hoffnung fest: Gott wird Mensch. Gerade in der Dunkelheit leuchtet Gottes Licht umso heller. Diese Hoffnung gab er weiter, an seine Mitgefangenen und auch an die Wärter. Für sie schrieb er ein Gebet, dass ich Ihnen heute mit auf den Weg durch den Tag geben möchte:

In mir ist es finster, aber bei Dir ist das Licht;

ich bin einsam, aber Du verlässt mich nicht;

ich bin kleinmütig, aber bei Dir ist die Hilfe;

ich bin unruhig, aber bei Dir ist der Friede;

in mir ist Bitterkeit, aber bei Dir ist die Geduld;

ich verstehe Deine Wege nicht, aber Du weißt den Weg für mich.

Bleiben Sie behütet!