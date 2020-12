10. Dezember : Adventskalender für Elmshorn: Leb-Kuchen

Jeden Tag ein Fenster öffnen und den Stern finden. Die Aktion der Elmshorner Kirchengemeinden will den Menschen Hoffnung machen.

Avatar_shz von Lars Därmann

10. Dezember 2020, 07:00 Uhr

Elmshorn | 24 Hoffnungsfenster für Elmshorn: Jeden Tag öffnen Sie eines, bis zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend. Ein Hoffnungstern wandert dabei durch die Stadt. Lesen Sie den Text, betrachten Sie das Bild – und finden Sie Ihren Stern. Online finden Sie den Advenstkalender unter www.hoffnungsfenster.de

Geruch und Geschmack von Lebkuchen gehören zu Advent und Weihnachten. Ursprünglich wurden Lebkuchen in Klöstern gebacken – als Nachtisch und um des guten Geschmacks willen. Sie enthalten aber auch wohltuende Gewürze: Anis ist schleimlösend, Ingwer wärmt von innen, Gewürznelke wirkt schmerzlindernd und Kardamom löst Spannungen und Krämpfe. Lebkuchen sind gut für das Leben und auch für die Stimmung.

Lebkuchen an die Armen verteilt

Sie sind aber noch mehr: Am Ende des Winters gingen oft die Vorräte zur Neige. Lebkuchen waren gut haltbar und so wurden aus den Klöstern Lebkuchen an die Armen verteilt. Leb-Kuchen im wahrsten Sinne des Wortes.

Bei Gott gibt es Heilmittel

Es heißt, dass Jesus vor etwa 2000 Jahren einmal sehr viele Menschen auf einmal satt gemacht hat. Er gab ihnen Brot zu essen und sagte dann zu ihnen: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern.“ Das stimmte wörtlich, es stimmt aber auch im übertragenen Sinne. Bei Gott gibt es die Heilmittel, die das Leben im Inneren gut machen: Anerkennung und Sicherheit, Geborgenheit und Lebenssinn, Vergebung und Hoffnung.

Der Stern hängt heute mitten im Getümmel beim Bäcker in einem Supermarkt. Ob er wohl auffällt? Und so hinweist auf den, der von sich gesagt hat: „Ich bin das Brot des Lebens“? Gott lässt sich finden, auch mitten im Alltag.

Haus des Brotes

Übrigens: Der Name „Bethlehem“ ist zusammengesetzt aus Hebräisch „Beth“ (Haus) und „Lechem“ (Brot), also „Haus des Brotes“. Es wurde zum Haus für das „Brot des Lebens“.