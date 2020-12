20. Dezember : Adventskalender für Elmshorn: Hoffnungsluke

Jeden Tag ein Fenster öffnen und den Stern finden. Die Aktion der Elmshorner Kirchengemeinden will den Menschen Hoffnung machen.

20. Dezember 2020, 07:00 Uhr

Elmshorn | 24 Hoffnungsfenster für Elmshorn: Jeden Tag öffnen Sie eines, bis zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend. Ein Hoffnungsstern wandert dabei durch die Stadt. Lesen Sie den Text, betrachten Sie das Bild – und finden Sie Ihren Stern. Online finden Sie den Adventskalender unter www.hoffnungsfenster.de

An jedem Wochentag öffnet sich eine Hoffnungsluke an einem besonderen Schiff in Elmshorn – an einer Arche. Menschen erhalten dort montags bis freitags Lebensmittel und eine warme Mahlzeit von Mitarbeiter*innen der Elmshorner Tafel, dem sozialen Dienst des Christus-Zentrum Arche.

Zuwendung und Geborgenheit

Christus – Zentrum – Arche. Diese drei Wörter verbinde ich mit Zuwendung, Gemeinschaft, Geborgenheit, die Gott uns Menschen schenken will. Die wir Menschen uns gegenseitig schenken, wenn es nach Gottes Wunsch geht.

Die Arche als Ort, an dem Gott Menschen bewahrt

An Jesus Christus glauben wir Christ*innen als „Gott mit uns“: Gott wendet sich uns Menschen zu. In der Bibel zeigt und sagt uns Gott, wie Zuwendung, Gemeinschaft, Geborgenheit, wie Menschlichkeit funktionieren kann. Sein Vorbild, sein Wunsch soll Zentrum meiner Lebensführung sein. Ich sehe die Arche, von der uns die Bibel erzählt, als einen Ort, an dem Gott Menschen bewahrt. Er schenkt Zuwendung, Gemeinschaft, Geborgenheit in unruhigen Zeiten. Aber verstehe ich Gott überhaupt?

Wenn ich die Mitarbeiter*innen des Christus-Zentrum Arche sehe, verstehe ich, was Gott meint! Und hoffe, dass wir, du und ich, sie uns zum Vorbild nehmen!