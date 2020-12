7. Dezember : Adventskalender für Elmshorn: Heute steht die Kirche im Mittelpunkt

Jeden Tag ein Fenster öffnen und den Stern finden. Die Aktion der Elmshorner Kirchengemeinden will den Menschen Hoffnung machen.

Avatar_shz von Peter Klein-Boß

07. Dezember 2020, 07:00 Uhr

Elmshorn | 24 Hoffnungsfenster für Elmshorn: Jeden Tag öffnen Sie eines, bis zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend. Ein Hoffnungstern wandert dabei durch die Stadt. Lesen Sie den Text, betrachten Sie das Bild – und finden Sie Ihren Stern. Online finden Sie den Advenstkalender unter www.hoffnungsfenster.de

„Wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich ihm ganz überließen.“ Dieser Satz von Ignatius von Loyola stellt gerade in der Adventszeit die Frage, inwieweit ich es zulasse, dass Gott etwas mit mir macht.

Auf Maria blicken

Dabei können wir auf eine Frau blicken, die sich dem geöffnet hat, was Gott mit ihr plante: Maria, die Mutter Jesu. Sie ist Teil des Plans, den Gott mit den Menschen hat. Sie lässt sich so weit auf die Rolle ein, die Gott ihr zugedacht hat, dass sie zum Inbegriff des Lebens wird.

In den Dienst Gottes gestellt

Aus der Tatsache heraus, dass sie Jesus das Leben auf der Erde schenkte, ist der Glaube entstanden, dass sie unmittelbar Anteil hat an dem Leben bei Gott, dass sie „in den Himmel“ aufgenommen ist. Diesem Glauben ist die katholische Kirche in Elmshorn geweiht. Dadurch wird die Erinnerung an Maria wachgehalten. An die Frau, die bereit war, sich ganz und gar von Gott in den Dienst stellen zu lassen, seinen Heilsplan mit den Menschen auszuführen.

Ein Leuchtturm sein

Der jetzige Advent ist für die meisten Menschen sicherlich entschleunigt und bietet die Möglichkeit, sich auf Gedanken einzulassen, die sonst in der Geschäftigkeit der Vorweihnachtszeit untergehen. Vielleicht auch Gedanken daran, ob wir erahnen können, was Gott aus uns machen würde, wenn wir ihn ließen? Maria kann uns dabei ein Leuchtturm sein. Dann kommen vielleicht auch wir dahin, mit ihr sagen zu können: „Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter“ (Lukas 1,46.4