11. Dezember : Adventskalender für Elmshorn: Heute geht es um Rechte für Kinder

Jeden Tag ein Fenster öffnen und den Stern finden. Die Aktion der Elmshorner Kirchengemeinden will den Menschen Hoffnung machen.

11. Dezember 2020, 07:00 Uhr

Elmshorn | 24 Hoffnungsfenster für Elmshorn: Jeden Tag öffnen Sie eines, bis zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend. Ein Hoffnungstern wandert dabei durch die Stadt. Lesen Sie den Text, betrachten Sie das Bild – und finden Sie Ihren Stern. Online finden Sie den Advenstkalender unter www.hoffnungsfenster.de

„Kinder haben Rechte!“, so lautet ein Banner des Kinderschutzbundes. Der Verbund setzt sich in Elmshorn für die Anliegen der Jüngsten ein. Und tatsächlich –weltweit geht es den jungen Menschen nicht gut. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird größer, einmal mehr durch Corona. Die, die schon vorher zu den sozial Benachteiligten gehörten, sie leiden durch die Krise noch mehr.

Starkmachen für Kinder

Umso wichtiger ist es, dass wir uns starkmachen für die Interessen der Kinder. Sie sind unsere Zukunft, die Zukunft der Erde. Aber was da auf sie zukommt, wird für sie nicht leicht. Wie wird die Welt wohl aussehen in ein paar Jahrzehnten? Wie wird es der Umwelt gehen? Wie werden die finanziellen Herausforderungen gelöst? Eine ungewisse Perspektive steht uns - und noch mehr den Jüngsten - bevor.

Solidarität ist gefragt

Mitten in diese Ungewissheit hinein fällt die Erzählung über die Geburt von Jesus, über dessen Ankunft wir uns im Advent freuen. Die Gegenwart des kleinen Menschen in der Krippe war karg, die Zukunft fraglich. Gerade weil dieses Kind unter so bedrohlichen Bedingungen aufwächst, entsteht ein Schulterschluss mit den Ärmsten der Armen, mit den Kranken und Schwachen und mit den Kindern. Solidarität ist gefragt, für eine verheißungsvolle, gemeinsame Perspektive.