14. Dezember : Adventskalender für Elmshorn: Glück finden

Jeden Tag ein Fenster öffnen und den Stern finden. Die Aktion der Elmshorner Kirchengemeinden will den Menschen Hoffnung machen.

Avatar_shz von Katharina Hochhaus

14. Dezember 2020, 06:00 Uhr

Elmshorn | 24 Hoffnungsfenster für Elmshorn: Jeden Tag öffnen Sie eines, bis zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend. Ein Hoffnungstern wandert dabei durch die Stadt. Lesen Sie den Text, betrachten Sie das Bild – und finden Sie Ihren Stern. Online finden Sie den Advenstkalender unter www.hoffnungsfenster.de

Manchmal braucht das Glück eine „lykke“, um in mein Leben zu schlüpfen. Lykke ist Dänisch und bedeutet Glück. Ausgesprochen wird es wie Lücke.

Platz für neues lassen

Oft passieren die besten Dinge in meinem Leben, wenn ich dem Glück ein bisschen Platz lasse, wenn ich nicht alles verplane und kontrolliere. In einem Café sitzen, etwas Gutes essen und trinken und Zeit haben. All das kann bewirken, dass ich Platz für Neues lassen kann. Ich bekomme neue Ideen oder ich kann über etwas aus der Vergangenheit nachdenken. Eine Lücke weist mich aber auch darauf hin, dass ich eine Sehnsucht habe. Eine Sehnsucht nach Vollständigkeit.

Für Gott eine Lücke frei halten

Auch in der Weihnachtsgeschichte hören wir von Menschen, die für Gott eine Lücke frei gehalten haben, damit er ankommen kann. Maria, die Mutter Jesu ist so ein Mensch gewesen. Sie hat sich Zeit genommen, genau hinzuhören. Sie hat den Hirten zugehört, denen sonst niemand zuhörte. Sie hat Dinge in ihrem Herzen bewegt, meditiert würden wir heute sagen. Sie hat in Ruhe nachgedacht, um zu verstehen, was geschehen ist: Gott ist mein Glück.

Habe ich heute schon eine „lykke“ gefunden, damit das Glück bei mir ankommen kann? Damit Gott bei mir ankommen kann?