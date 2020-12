19. Dezember : Adventskalender für Elmshorn: Gemeinschaft

Jeden Tag ein Fenster öffnen und den Stern finden. Die Aktion der Elmshorner Kirchengemeinden will den Menschen Hoffnung machen.

Avatar_shz von Christian Turkat

19. Dezember 2020, 07:00 Uhr

Elmshorn | 24 Hoffnungsfenster für Elmshorn: Jeden Tag öffnen Sie eines, bis zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend. Ein Hoffnungsstern wandert dabei durch die Stadt. Lesen Sie den Text, betrachten Sie das Bild – und finden Sie Ihren Stern. Online finden Sie den Adventskalender unter www.hoffnungsfenster.de

Der Mensch ist ja ein soziales Wesen. Für unsere Gesundheit und persönliche Entwicklung brauchen wir Bezugspersonen, Liebe, Geborgenheit, Verbindlichkeit und auch hier und dort mal einen guten Ratschlag. Jemanden, der uns zuhört, uns versteht, mal in den Arm nimmt oder einfach praktisch hilft.

Der Mensch braucht Beziehungen

All das kommt in diesem Jahr bei den meisten zu kurz. Ich bemerke auch, dass in den letzten Monaten die innere Bedrückung bei dem ein oder anderen dadurch zunimmt. Selbst bei denen, die normalerweise recht gut alleine klarkommen. Der Mensch ist nicht geschaffen, außerhalb einer Gemeinschaft leben zu können, wir funktionieren nun mal nur in Beziehung zu jemand anderem. Deshalb ist es wichtig, dass es in unserer Stadt Orte gibt, in denen die Gemeinschaft nicht nur großgeschrieben, sondern auch gelebt wird und wo Glaube gemeinsam erfahren werden kann.

Begegnung mit Gott

Dass Jesus Christus in diese Welt kam, zeigt uns, wie sehr Gott die Gemeinschaft mit jedem Einzelnen sucht. Gott selbst wird Mensch, um eine Brücke zwischen ihm und uns zu bauen und uns nahe zu sein. So wünsche ich uns in dieser Vorweihnachtszeit eine tiefe Begegnung mit Gott, und das nicht nur alleine, sondern auch zusammen mit Menschen, die uns annehmen, an einem Ort, an dem wir uns wohlfühlen. Da, wo Menschen gemeinsam Gott begegnen wollen, erleben wir tiefe und gegenseitige Verbundenheit, auch über all unsere Verschiedenheiten hinaus.