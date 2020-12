22. Dezember : Adventskalender für Elmshorn: Entdeckungen

Jeden Tag ein Fenster öffnen und den Stern finden. Die Aktion der Elmshorner Kirchengemeinden will den Menschen Hoffnung machen.

Avatar_shz von Vera Köthe-Stender

22. Dezember 2020, 07:00 Uhr

Elmshorn | 24 Hoffnungsfenster für Elmshorn: Jeden Tag öffnen Sie eines, bis zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend. Ein Hoffnungsstern wandert dabei durch die Stadt. Lesen Sie den Text, betrachten Sie das Bild – und finden Sie Ihren Stern. Online finden Sie den Adventskalender unter www.hoffnungsfenster.de

Neben all dem, was die Pandemie an Herausforderungen mit sich gebracht hat, erlebe ich die Situation zuweilen als Geschenk. Meine altbekannten Pfade habe ich in diesem Jahr schon oft verlassen. Viele davon führten mich durch die ganze Stadt. Nur wenige Winkel blieben mir bislang verborgen. Andere Wege führten mich eher in die digitale Welt. Trotz Abstand und Distanz traf ich auf dort auf neue Menschen. Menschen, mit denen ich ansonsten keinen Kontakt gehabt oder sie gar nicht erst kennengelernt hätte.

Welle der Solidarität

Beim ersten Lockdown konnte man eine Welle der Solidarität wahrnehmen. Menschen, Unbekannte, die einander unterstützten. Gegenseitige Hilfen in ganz alltäglichen Dingen. Gute Worte. Applaus. Sich gegenseitig schützen hatte oberste Priorität. Eine neue Nähe. Nähe, die auf alten Pfaden sicherlich nicht entstanden wäre.

Einander kennenlernen

Besondere Umstände führen Menschen zusammen, sodass sie sich neu kennenlernen können. Das ist für mich ein Hoffnungsfenster. Gelebte Ökumene gehört dazu! Voneinander wissen. Einander kennenlernen. Zusammenarbeit.

Auf neuen Pfaden

Und so nehme ich auf meinen Pfaden nicht mehr nur die Menschen wahr, die ich kenne. Ich gehe Umwege. Manchmal nur ein wenig neben meinen ausgetretenen Pfaden – und entdecke neue Orte und neue Menschen. Lausche ihren Erzählungen und erfreue mich an einer neuen Mitmenschlichkeit.