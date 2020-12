23. Dezember : Adventskalender für Elmshorn: Der gute Hirte

Jeden Tag ein Fenster öffnen und den Stern finden. Die Aktion der Elmshorner Kirchengemeinden will den Menschen Hoffnung machen.

23. Dezember 2020, 07:00 Uhr

Elmshorn | 24 Hoffnungsfenster für Elmshorn: Jeden Tag öffnen Sie eines, bis zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend. Ein Hoffnungsstern wandert dabei durch die Stadt. Lesen Sie den Text, betrachten Sie das Bild – und finden Sie Ihren Stern. Online finden Sie den Adventskalender unter www.hoffnungsfenster.de

Die erste Weih-Nacht erzählt eine Geschichte, die die Welt bis heute bewegt. Und das, obwohl man es ihr kaum ansieht. Das gehört zum tiefen Geheimnis der großen Weihnachtsgeschichte: Der große Gott wird in Jesus „kleiner“ Mensch, sodass man ihm seine „Größe“ nicht mehr ansieht. Dahinter steht die Zusage und Hoffnung: Der große Gott will von uns gerade dort entdeckt werden, wo wir es am wenigsten vermuten würden.

Wertvoller Dienst

Dafür stehen auch die Hirten in der Weihnachtsgeschichte: Warum sonst sind ausgerechnet sie diejenigen, die als Erste von diesem weltbewegenden Ereignis erfahren? Sie gehörten ja zu den einfachen Leuten der damaligen Zeit. Ihr Job war wichtig, aber niemand beachtete sie. Sie mussten arbeiten, wenn andere feierten. Vergleichbar mit heute denke ich dabei an die Reinigungskräfte oder das Pflegepersonal in der Nachtschicht. Sie tun einen so wertvollen Dienst, der oft kaum Beachtung findet.

Gott sieht die, die scheinbar niemand sieht

So sollten gerade die Hirten es als Erste hören: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird!“Gott sieht diejenigen, die scheinbar niemand sieht. Sie lässt er wissen: „Ich komme zu euch als der gute Hirte, der euch behütet, der euch reinigt und heilt wie kein anderer Hirte beziehungsweise Reinigungsdienst oder Pflegepersonal.“

Öffnen auch Sie sich für diese gute Nachricht und kommen Sie zu diesem guten Hirten – Jesus Christus!