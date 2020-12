5. Dezember : Adventskalender für Elmshorn: Der Bahnhof – immer wieder warten

Jeden Tag ein Fenster öffnen und den Stern finden. Die Aktion der Elmshorner Kirchengemeinden will den Menschen Hoffnung machen.

05. Dezember 2020, 07:00 Uhr

Elmshorn | 24 Hoffnungsfenster für Elmshorn: Jeden Tag öffnen Sie eines, bis zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend. Ein Hoffnungstern wandert dabei durch die Stadt. Lesen Sie den Text, betrachten Sie das Bild – und finden Sie Ihren Stern. Online finden Sie den Advenstkalender unter www.hoffnungsfenster.de

Warten – auf die Bahn

Warten – auf Weihnachten.

Warten – auf andere Zeiten.

Warten – auf Gott?

Der Schriftsteller Leo Tolstoi erzählt von einem Menschen, der auf Gott wartet. Der alte Schuster Martin hat geträumt, dass Gott ihn besuchen wird. „Ich muss mich selber auslachen, das für wahr zu nehmen“, denkt Martin. Und doch lässt er die Arbeit ruhen und setzt sich ans Fenster.

Helfende Hand

Während er sitzt und wartet, sieht er den alten Knecht, der sich draußen mit dem Schneefegen abmüht: „Komm auf einen Tee herein und wärm dich.“ Und kaum ist der Alte wieder gegangen, fällt ihm eine Mutter mit ihrem kleinen Kind auf, die ohne Mantel in der Kälte unterwegs sind. „Kommt einen Augenblick ins Warme“, so bittet er sie herein. Zusammen essen sie etwas und es findet sich auch etwas Wärmendes zum Anziehen für beide. Während Martin weiter wartet, sieht er, wie zwei Menschen sich streiten. Er geht raus und mischt sich ein, bis die beiden Frieden miteinander finden.

Mit der Liebe kommt Licht ins Dunkel

So vergeht der Tag, doch der, auf den Martin gewartet hat, ist nicht gekommen. Da flüstert dem alten Mann eine Stimme ins Ohr: „Ich war da, hast du mich denn nicht erkannt?“

„Wo die Liebe ist, da ist auch Gott“ – so heißt diese Geschichte. Denn mit der Liebe kommt unverhofft Licht ins Dunkel. Und das ändert so viel.