6. Dezember : Adventskalender für Elmshorn: Das Hoffnungsleuchten

Jeden Tag ein Fenster öffnen und den Stern finden. Die Aktion der Elmshorner Kirchengemeinden will den Menschen Hoffnung machen.

Avatar_shz von Corinna Schmucker

06. Dezember 2020, 07:00 Uhr

Elmshorn | 24 Hoffnungsfenster für Elmshorn: Jeden Tag öffnen Sie eines, bis zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend. Ein Hoffnungstern wandert dabei durch die Stadt. Lesen Sie den Text, betrachten Sie das Bild – und finden Sie Ihren Stern. Online finden Sie den Advenstkalender unter www.hoffnungsfenster.de

Der „Schwarzbrot-Termin“

Wie jeden Dienstag, komme ich um halb neun in die Lutherkirche in Elmshorn. Ganz versteckt zwischen Einfamilienhäusern liegt sie. Abseits vom Verkehr der Hamburger Straße und des Steindamms ist es hier ruhig. Ich komme zur Dienstbesprechung, einem sehr sachlichen Termin, einem „Schwarzbrot-Termin“: wichtig und sinnvoll, aber nicht immer erfreulich. Wie das im Alltag halt manchmal so ist.

In allen Farben leuchten

Heute schickt die Sonne schon ihre Strahlen über den wunderschönen, blauen Himmel. Ich weiß, was das heißt. In meinem Bauch beginnt die Vorfreude zu kribbeln. Ich mag sonnige Morgen in der Lutherkirche. Ich öffne die äußere Tür zum Vorraum und nähere mich der inneren Glastür zum Kirchraum. Ich kann es schon sehen: Die Sonne lässt das nach Osten gerichtete Fenster in allen Farben leuchten.

Es leuchtet und glitzert und funkelt. Ein Strudel der Farben in allen Schattierungen. Und mittendrin der Gekreuzigte. Oder der Auferstandene mit weit geöffneten Armen? Das ist schwer zu sagen und je nach Stimmung für mich immer anders.

Honig auf dem Schwarzbrot

Ich setze mich in eine der letzten Reihen und schaue das Fenster an. Schaue ihn an, Jesus Christus mit den geöffneten Armen, und staune. Wie bunt dieses Fenster ist und wie bunt das Leben ist. Ich bin sprachlos. Immer wieder. Wie viel Hoffnung durch ein bisschen buntes Glas leuchten kann! Es ist so, als würde jemand Honig auf mein Schwarzbrot schmieren.