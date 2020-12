13. Dezember : Adventskalender für Elmshorn: Das Friedenslicht

Jeden Tag ein Fenster öffnen und den Stern finden. Die Aktion der Elmshorner Kirchengemeinden will den Menschen Hoffnung machen.

Vera Köthe-Stender

13. Dezember 2020, 07:00 Uhr

Elmshorn | 24 Hoffnungsfenster für Elmshorn: Jeden Tag öffnen Sie eines, bis zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend. Ein Hoffnungstern wandert dabei durch die Stadt. Lesen Sie den Text, betrachten Sie das Bild – und finden Sie Ihren Stern. Online finden Sie den Advenstkalender unter www.hoffnungsfenster.de

Es ist Advent. „Endlich!“, so höre ich viele Menschen stöhnen. Endlich – die Dunkelheit des Herbstes ist vorbei und das Licht darf leuchten. Die Innenstadt begrüßt ihre Besucher hell erleuchtet.

Mystische Stimmung

Mittendrin erstrahlt die St. Nikolaikirche. Ganz anders als am Tag entsteht eine mystische Stimmung rund um die älteste Kirche Elmshorns. Bäume sind in Lichterketten eingehüllt, Kirchenfenster lassen die Lichter aus dem Inneren in bunten, einladenden Farben leuchten. Es entsteht so ein Ort abseits der Sorgen, die in diesen Zeiten viele Menschen lähmen.

Friedenslicht wird begrüßt

So ist es auch an diesem Tag. Mitten in der Zeit der Pandemie gibt es ein Hoffnungsfenster. In einem Gottesdienst wird das Friedenslicht durch die Pfadfinder in Elmshorn begrüßt und danach an verschiedenen Übergabeorten postiert.

In die Dunkelheit ist Jesus geboren worden. Hinein in eine Krippe. Hinein in eine unruhige, schwierige Zeit. Jesus, Licht der Welt. Licht des Friedens. Damals in Bethlehem. Als Friedenslicht zu uns nach Elmshorn. Damals wie heute.

Alle Orte erstrahlen

Und so lässt es alle Orte erstrahlen, an denen es ankommt. Es wärmt unsere Sinne und entzündet unsere Herzen immer wieder neu. Ein Licht der Gemeinschaft. Indem wir es weitergeben, entsteht Nähe und Hoffnung. Hoffnung auf Frieden in der Welt.