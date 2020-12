12. Dezember : Adventskalender für Elmshorn: Alles aus?

Jeden Tag ein Fenster öffnen und den Stern finden. Die Aktion der Elmshorner Kirchengemeinden will den Menschen Hoffnung machen.

Corinna Schmucker

12. Dezember 2020

Elmshorn | 24 Hoffnungsfenster für Elmshorn: Jeden Tag öffnen Sie eines, bis zum 24. Dezember, dem Heiligen Abend. Ein Hoffnungstern wandert dabei durch die Stadt. Lesen Sie den Text, betrachten Sie das Bild – und finden Sie Ihren Stern. Online finden Sie den Advenstkalender unter www.hoffnungsfenster.de

Geht man in Kölln-Reisiek quer über den Friedhof, kommt man zu einer kleinen Wiese mit Bänken und recht jungen Laubbäumen. An Stelen stehen auf Messingplaketten die Namen und Daten derjenigen, die hier im Bestattungswald ihre letzte Ruhe gefunden haben.

Ein Ort ohne Leid und Tränen

Hier endet ihre letzte Reise. Doch nur für den Körper. Die Seele, daran glauben wir Christinnen und Christen fest, ist nun bei Gott. An einem Ort, an dem es kein Leid, keine Tränen und kein Geschrei mehr gibt. Für diesen Ort gibt es keine Beweise oder Garantie, aber ein Versprechen von Gott selbst: „Ich bin die Auferstehung und das Leben und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt“ (Johannes 11,25). Die Hoffnung darauf trägt uns durchs Leben: Das hier ist nicht alles. Gott ist die Liebe und die Liebe ist stärker als der Tod.

Ein wunderschöner Ort

Jahreszeit und Wetter spiegeln sich in dem kleinen Bestattungswald wider. Jetzt im Winter, wenn die Bäume kahl sind und der Nebel sich den ganzen Tag nicht lichtet, ist es dort zuweilen wirklich trostlos. Doch mit ein wenig Fantasie weiß man: Das hier ist nicht alles. Im Sommer spenden Bäume Schatten, die Wiese wächst hoch und die Vögel singen in den Zweigen – ein wunderschöner Ort der Ruhe und des Friedens.

Die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod ist nicht immer präsent. Manchmal scheint es unmöglich, dass es weitergeht. Aber nach dem Winter kommt immer der Sommer und nach dem Leben hier kommt das Sein bei Gott. Der Bestattungswald trägt diese Hoffnung wie kein anderer Ort.