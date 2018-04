Frühlingsmarkt : Achterbahn-Spaß und Zuckerwatte: Jahrmarkt in Elmshorn

Ausnahmsweise hatten die Schausteller Glück: Kein Regen, dafür die ersten frühlingshaften Temperaturen des Jahres.

von Jann Roolfs

09. April 2018, 12:00 Uhr

Elmshorn | Die fünf Jahre alte Nancy Zimmermann aus Sparrieshoop und ihre sieben Jahre alte Nachbarin Zelina Rybka genießen die Fahrt in vollen Zügen. Sie quietschen vor Vergnügen, als die Gondel sich immer schneller bewegt, sich schief legt und im Verlauf der Runden auf- und absteigt. Neben den beiden Mädchen sitzt Nancys Oma Helene Zimmermann und hält die Augen fest geschlossen: „Ich habe gar nicht gedacht, dass das so schlimm ist“, sagt sie nach der Rundfahrt. „Früher bin ich alles gefahren, aber das sind die Enkelkinder“, erklärt die Sparrieshooperin.

Familien auf dem Buttermarkt

Frühlingsjahrmarkt und schönes Wetter in Elmshorn: Das lockt am Samstagnachmittag vor allem Familien auf den Buttermarkt. Autoscooter, zwei Kinderbahnen, „Superhopser“ und „American Flight“, Geisterbahn und Dosenwerfen, Zuckerwaren und Losbuden, Fish and Chips, Knobibrot und Bungee-Trampolin: „Das ist ein bisschen kleiner und übersichtlicher, da hat man die Kinder im Blick“, das gefällt Susanne Alic am Elmshorner Jahrmarkt. Sie wohnt in Hamburg, aber der Dom ist ihr zu groß und zu teuer: „Da ist ein Hunderter weg“. Alic ist mit ihren zwei Kindern zu Besuch bei einer Freundin in Elmshorn, mit ihren vier Kindern sind die beiden losgezogen. Jetzt ist die Freundin mit den beiden Mädchen am Kinderkarussell, Alic steht an der Kinder-Achterbahn, in der ihre beiden Jungs sitzen.

Foto: Jann Roolfs

Lille Boldt aus Schönwalde am Bungsberg ist zum mehrtägigen Geburtstagsbesuch bei ihrer Elmshorner Großmutter Edith Boldt. Jedes Mal, wenn sie weiß, dass Jahrmarkt ist, dann zieht die Grundschülerin mit ihrer Oma los. Gerade hat sie das Bungee-Trampolin genossen: „Das ist so ein bisschen, als würdest du fliegen“. Beim Armbrustschießen hat Lille schon ein Springseil gewonnen, jetzt soll es weitergehen mit der Runde durch die Buden: „Wir müssen nochmal gucken.“

Limit für die Achterbahn

Brigitt Ziemann aus Elmshorn hat den Jahrmarktsbummel mit ihren insgesamt sieben Enkeln reglementiert: „Das Limit liegt bei sechs Mal, und dann ist Feierabend.“ Ihr Enkel John Ziemann, 3, verfährt gerade einen seiner sechs Chips in der Kinder-Achterbahn. Nach dem Fahren sollte es noch zu den Süßigkeiten gehen: „Ein bisschen Naschen gehört dazu“, stellt Ziemann klar.

Der vierjährige Maximilian aus Elmshorn genießt derweil seine ersten Runden in der Kinder-Achterbahn. „Als er kleiner war, wollte er da schon mitfahren“, erzählt sein Vater; aber damals war Maximilian noch nicht alt genug. Jetzt erfüllt sich endlich sein Traum erfüllt: Hochkonzentriert sitzt er im Bat-Mobil.